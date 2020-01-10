التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الرجاء وشبيبة القبائل



ويدخل الرجاء المباراة بدون عدد من اللاعبين الأساسيين مثل حميد أحداد أيوب نناح، وسفيان رحيمي.





حسمت نتيجة التعادل السلبي الشوط الأول الذي يجمع شبيبة القبائل الجزائري بمنافسه الرجاء الرياضي المغربي اليوم الجمعة.ويحل الرجاء المغربي ضيفًا على شبيبة القبائل بملعب تيزي وزو في إطار الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.ويبحث الفريق الأخضر عن العودة بنتيجة إيجابية من الجزائر، تقوي حظوظه في التأهل إلى ربع نهائي المسابقة القارية، في مجموعة تضم، الترجي التونسي، وفيتا كلوب الكونغولي.