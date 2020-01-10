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مجاهد: مبادرة صحة المرأة المصرية مستمرة حتى الوصول لـ 28 مليون سيدة.. فيديو

الجمعة 10/يناير/2020 - 07:34 م
المتحدث باسم وزارة
المتحدث باسم وزارة الصحة
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نورهان رأفت
قال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه تم الانتهاء من فحص 4 ملايين سيدة منذ انطلاق مبادرة "صحة المرأة المصرية"، موضحا ان المبادرة مستدامة، و تشمل التوعية بصحة الطفل وايضا السمنة.

وأضاف خالد مجاهد عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "الجمعة في مصر" الذي يذاع علي فضائية "ام بي سي مصر" ، أن المبادرة مستمرة في محافظات المرحلة الأولى التسعة ، وتمشل 1300 فريق طبي من السيدات على مستوى المحافظات.

وأشار خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة ، إلى أن المبادرة مستمرة علي جميع المراحل بالتتابع، حتى الوصول إلى هدف المبادرة وهو الكشف على 28 مليون سيدة مصرية.

وأوضح خالد مجاهد، أن مبادرة صحة المرأة المصرية تلقي دعما كبيرا من قبل القادة السياسيين، لاتجاه الدولة في هذه المرحلة لـ الاهتمام بصحة المرأة المصرية.

وتابع خالد مجاهد، أن زيارة وزيرة الصحة علي رأس وفد طبي لجامعة هارفارد، يأتي ضمن النهوض بمنظومة التعليم الطبي، و التي أطلقتها الوزارة منذ أشهر.موضحا أن هدف الزيارة تأتي ضمن تدريب عدد من الدفعات من الزمالة المصرية الطبية.
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