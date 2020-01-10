AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

كاتب سعودي يطالب بمعاقبة أحد المشاهير وضع قطة في الميكروويف

الجمعة 10/يناير/2020 - 08:28 م
صدى البلد
Advertisements
سعيد العربي
قال الكاتب في صحيفة الوطن السعودية، منصور الضبعان، إن وجود القدوات التافهة وانتشارها؛ جاء بسبب انعدام الحس التربوي في البيت والمدرسة.

وأضاف "الضبعان" عبر برنامج "سيدتي" على "روتانا خليجية"، الجمعة: أن السلطات ذات العلاقة يجب أن تقوم بمسئولياتها تجاه تصرفات بعض مشاهير السوشيال ميديا غير اللائقة؛ حفاظًا على الناشئة والأجيال القادمة.

وطالب بمعاقبة شهير في السوشال ميديا قام بوضع قطة في الميكروويف، مؤكدًا أن صناعة الكفء أو القدوة تُعد مشروعًا هامًّا وحساسًا وخطيرًا -على حد وصفه- مضيفًا: أن هناك جهات تستهدف المجتمع السعودي بزراعة أو صناعة أو استغلال قدوات موجودة لتمرير أيديولوجيا خاصة بها.

وحول معايير القدوة قال "الضبعان" إن المعيار الرئيس في القدوة هو ذلك النموذج الذي يملك الحس التربوي وينفع ويحافظ على الناس.
Advertisements

ترشيحاتنا

مصر تستنكر بيان الخارجية الإثيوبية.. وتؤكد: تريد فرض الأمر الواقع دون مراعاة لدولة المصب

طرف ثالث.. مفاجأة في تقرير الطب الشرعي في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

قطع المياه عن 7 مناطق بمصر الجديدة | هليوبوليس أبرزها

بعد 4 سنوات.. الشرطة الليبية تحدد موقع ذبح المصريين الأقباط في سرت.. فيديو

أخبار الرياضة.. لحظة استقبال صلاح لـ ساديو ماني.. غياب رباعي ليفربول عن موقعة توتنهام.. الخطيب يطمئن على بعثة الأهلي

مفاجأة لمرضى سرطان الثدي.. نسبة الشفاء تصل إلى 100% بـ هذه العلاجات.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جريء.. شاهد إطلالة زوجة محمود العسيلي في حفل زفافها

سعر ومواصفات السيارة الكهربائية في مصر ora iq5 شبيهة تسلا .. صور

بعد تراجع الدولار.. أسعار سيتروين ds اليوم في مصر.. صور