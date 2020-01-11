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برلمان

برلماني: تحويل ليبيا إلى منصة جديدة للإرهابيين هدف أردوغان الحقيقي

السبت 11/يناير/2020 - 02:01 ص
النائب محمد اسماعيل
النائب محمد اسماعيل
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عبد الرحمن سرحان
حذر النائب محمد اسماعيل عضو مجلس النواب من المخطط الحقيقي لأردوغان في ليبيا وهو إعادة تنصيب الاخوان الارهابيين في ليبيا بعد هزيمة مشروعهم التخريبي في كافة البلدان العربية.

وشدد على أن جماعة الإخوان هى الجماعة الأم التنظيمي القاعدة وداعش ومنها تخرج كل الإرهابيين، لافتا إلى أنه لا يمكن التغاضي عن جرائم الاخوان في كافة البلاد العربية ومساندتهم التامة للعنف والإرهاب.

وأضاف أنه لا يمكن التغاضي ايضا عن خلفيات أردوغان السياسية كعضو اخوانى عتيد في حزب العدالة والتنمية، مشيرا إلى أن كافة قادة الإخوان والقاعدة وداعش يتدفقون على ليبيا الان لتعزيز مشروع اردوغان في غزو ليبيا.

وأضاف أن الرفض الدولي والاقليمي الحاد لتواجد اردوغان في ليبيا يعجل بهزيمة قواته ومشروعه وخروجه من ليبيا بفضيحة مدوية.
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