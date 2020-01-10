كل شيء على ما يرام .. آخر كلمات قائد الطائرة الأوكرانية المنكوبة

كشف وزير الخارجية الأوكراني عن آخر كلمات قائد الطائرة الأوكرانية التي سقطت في إيران.



وقال الوزير فاديم بلاتيكو في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن "كل شيء على ما يرام" كانت آخر كلمات قائد الطائرة الأوكرانية المنكوبة.



وأضاف أن المحققين الأوكرانيين تمكنوا من الحصول على تسجيل قمرة القيادة في الطائرة قبل حدوث شيء ما.



وفي وقت سابق أكد وزير الخارجية الأوكراني إن المحققين الأوكرانيون يقومون بفحص بقايا الطائرة "بوينج" التي سقطت في إيران، لكنه أشار إلى أن المحققين ليس لديهم أدلة كافية حتى الآن تشير إلى "عمل إرهابي" أو أي أحداث غير طبيعية على الطائرة.



وأوضح فاديم بلاتيكو أن فريقا من 50 محققا إيرانيا موجودون في إيران، لكنهم لم يحصلوا على أدلة كافية تؤكد أن الرحلة قد تعرضت لخطر ما،



من جانبها، أكدت وكالة أنباء فارس الإيرانية، أنه سيتم الإعلان عن سبب تحطم الطائرة الأوكرانية غدا.



وقالت الوكالة الإيرانية الرسمية "سيكون هناك اجتماع وبعد مراجعة النتائج الأولية ، سيتم نشر سبب تحطم الطائرة".



وأوضحت أنه سيكون هناك اجتماع بين وفود إيرانية وأجنبية لمراجعة نتائج التحقيقات في حادث تحطم الطائرة الأوكرانية، وبعدها سيتم الإعلان عن السبب.



وتحطمت طائرة بوينج أوكرانية، صباح الأربعاء، أثناء قيامها برحلة من طهران إلى كييف بعد إقلاعها من مطار طهران. وأسفر الحادث عن مقتل 176 شخصا؛ وكانت الطائرة تقل 167 مسافرا من مواطني إيران وأوكرانيا وكندا وألمانيا والسويد وأفغانستان، إضافة إلى الطاقم المؤلف من 9 أشخاص.