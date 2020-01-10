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أخبار العالم

الإسباني ساينز يتصدر متسابقي داكار بالسعودية في مرحلته السادسة والراجحي رابعًا

الجمعة 10/يناير/2020 - 11:55 م
صدى البلد
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سعيد العربي
شهد مساء اليوم الجمعة وصول المتسابقين في رالي "داكار" الذين انطلقوا مع إشراقة الصباح في تمام الساعة السابعة والنصف من منطقة حائل متوجهين إلى الرياض عبر الصحراء بأعلى سرعة، وهم يسابقون الثواني لتحقيق أرقام جديدة، ولتوسيع فوارق الوقت لمسافة تزيد على أربعمائة وسبعين كيلو، تخللتها الكثبان الرملية والمناطق المفتوحة والوعرة.

وبعد إعلان نتائج الترتيب العام في فئة T1 للسيارات تصدر الترتيب العام السائق الإسباني كارلوس ساينز، ويليه المتسابق القطري ناصر العطية، وفي المركز الثالث الفرنسي بيتر هانسل، ويحل رابعًا السائق السعودي يزيد الراجحي، بفارق لا يُذكر بينهم، وحل السعودي ياسر السعيدان تاسعًا في الترتيب العام.

يُذكر أن هذه المرحلة هي السادسة من أصل اثنتي عشرة مرحلة ابتداء من جدة، وانتهاء بالقدية غرب الرياض، بإجمالي سبعة آلاف وخمسمائة كيلو في الرالي الأكبر عالميًّا من حيث المسافة والتنوع في الفئات، الذي تستضيفه السعودية بعد أن جال في دول أمريكا الجنوبية وجنوب إفريقيا حتى تقدمت السعودية بطلب الاستضافة التي قد تصل إلى سنوات طويلة.
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