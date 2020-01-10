حكم وضع غطاء على النعش

تلقى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف من سائل يقول" هل غطاء النعش شرعي؟".



أجاب جمعة في فتوى له، أن غطاء النعش الأمر فيه واسع، فلا مانع شرعًا من التغطية أو عدمها، والمعول في ذلك على ما يكون أصلح للميت وأستر له وأصون لجسده.



فضل صلاة الجنازة والدفن



قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إن حضور الجنازة والصلاة عليها أفضل من مجرد العزاء، مشيرًا إلى ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَن شهد الجنازة حتى يُصلَّى عليها فله قيراط، ومَن شهدَها حتى تُدفَنَ فله قيراطان»، قيل: وما القيراطان؟ قال: «مثل الجبلَين العظيمين».



واستشهد«عويضة»في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما فضل صلاة الجنازة ؟ بما رواه الإمام مسلم عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ: إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْهُ، وإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَسَمِّتْهُ، وإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، وإِذَا مَاتَ فَاتْبَعْهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.



وأوضح أن تعزية المسلم يؤجر عليه فاعله لأنه جبر خاطر أخيه المسلم و«من عزى مصابًا، فله مثل أجره» كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.



هل يجب الوضوء لصلاة الجنازة ؟



أوضحت دار الإفتاء المصرية، أنه لا تصح صلاة الجنازة إلا بوضوء، إلا أن يعجز المسلم عن الوضوء فيتيمم، ولا يصح التيمم مع إمكان الماء ولو خاف فوات الصلاة عند جمهور الفقهاء.



وأضافت « الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال: « هل يجب الوضوء لصلاة الجنازة؟»، أن الصلاة عمومًا لا تصح إلا بطهارةٍ، ومنها صلاة الجنازة، وهذا مما هو ثابت فى أحكام العبادات.



واختتمت بما قاله الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب": [ذَكَرْنَا أَنَّ مَذْهَبَنَا أَنَّ صَلَاةَ الْجِنَازَةِ لَا تَصِحُّ إلَّا بِطَهَارَةٍ، وَمَعْنَاهُ إنْ تَمَكَّنَ مِنْ الْوُضُوءِ لَمْ تَصِحَّ إلَّا بِهِ، وَإِنْ عَجَزَ تَيَمَّمَ، وَلَا يَصِحُّ التَّيَمُّمُ مَعَ إمْكَانِ الْمَاءِ وَإِنْ خَافَ فَوْتَ الْوَقْتِ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَجُوزُ التَّيَمُّمُ لَهَا مَعَ وُجُودِ الْمَاءِ إذَا خَافَ فَوْتَهَا إن اشْتَغَلَ بِالْوُضُوءِ].



حكم رفع اليدين مع كل تكبيرة في صلاة الجنازة



ورد سؤال إلى مجمع البحوث الإسلامية، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " يقول صاحبه: "ما حكم رفع اليدين مع كل تكبيرة في صلاة الجنازة؟".



وأجاب "مجمع البحوث الإسلامية " عن السؤال : إن الفقهاء اختلفوا في رفع اليدين مع كل تكبيرة في صلاة الجنازة على قولين: الأول: لا يرفع يديه في غير التكبيرة الأولى عند الحنفية في ظاهر الرواية ، وبه قال مالك؛ فقد روي عنه قوله" لا ترفع الأيدي في الصلاة على الجنازة إلا في أول تكبيرة".



وتابع مجمع البحوث أن القول الثاني للشافعية والحنابلة، ونص على أنه يسن أن يرفع يديه في كل تكبيرة.



واختتم بأن مسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء لم ينكر عليه؛ فيجوز للسائل أن يعمل بأحد القولين.

