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ضعف أدوات الحكومة.. جودة عبد الخالق يتحدث عن فحوى كتابه من الميدان إلى الديوان

الجمعة 10/يناير/2020 - 11:34 م
جودة عبد الخالق
جودة عبد الخالق
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور جودة عبد الخالق، الخبير الاقتصادي، إن كتابه "من الميدان إلى الديوان"، سجل تجربته في تولي حقيبتي التموين والتجارة الخارجية والتضامن الاجتماعي على مدار 18 شهرا، مشيرا إلى أنه رصد الضغوط والقلق خاصة أن الأمر كان أعقاب 25 يناير.

وأضاف عبدالخالق خلال استضافته ببرنامج «عشان بكرة»؛ تقدم الإعلامية «جيهان فوزي»؛ أنه في ذلك الوقت اكتشف أن أدوات الحكومة كانت ضعيفة، موضحا أنه تطرق في الكتاب للسلطة وأدواتها في الوقت الحالي.

وأشار عبدالخالق، إلى أنه تحدث عن فكرة تحديد التسعيرة، وكيف لا يمكن تطبيقها وتطبيق ما يسمى بالسعر العادل، علاوة على مناقشة العديد من الأزمات التي واجهته مثل أزمة تجار الأرز والقمح وغيرها.

وأوضح عبدالخالق، أنه رفض تعيين مستشار إعلامي من الصحافة، والاكتفاء بمركز الإعلام الموجود في الوزارة والعمل على تطويره، والتواصل المباشر مع الإعلام والجمهور.

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