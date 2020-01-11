AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

مؤتمر حاشد للقبائل والعائلات المصرية لدعم الأمن القومي.. اليوم

السبت 11/يناير/2020 - 04:00 ص
صدى البلد
Advertisements
ماجدة بدوي
أعلن اتحاد القبائل والعائلات المصرية ورابطة أبناء الصعيد بالجيزة عن تنظيم مؤتمر حاشد، اليوم السبت بمنطقة المنصورية لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة المصرية ومؤسسات الدولة لإتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية الأمن القومي المصري داخليًا وخارجيا.

أكد الإعلامي الكبير فهمي عمر أن القبائل المصرية داعمة دائما للدولة المصرية وهذا الدعم قديم وتجدد مع ثورة ٣٠يونيه عندما انحازت القبائل العربية المصرية الي ثورة الشعب وأعلنت دعمها الكامل للرئيس السيسي ،وجاء الوقت للوقوف بقوة مع الدولة المصرية في مواجهة التهديدات الأخيرة والأطماع الخارجيه التي تهدد أمننا القومي.

وقال النائب أحمد رسلان رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب منسق القبائل العربية بالأسكندرية ومطروح: إن دعم الرئيس السيسي والدولة فرض عين علي كل مصري ،ولايجب أن نتهاون بما يحدث حولنا من اضطرابات تهدد الأمن القومي المصري بشكل مباشر.

وأكد النائب هشام الشعيني عضو مجلس النواب منسق القبائل والعائلات المصرية بالصعيد والبحر الأحمر أن اتحاد القبائل المصرية قرر تنظيم سلسلة مؤتمرات بدأها بمؤتمر حاشد في قنا يوم الجمعة القادم وبعدها مؤتمر المنصورية بالجيزة.

وشدد الشعيني علي أن دعم الرئيس السيسي واجب علينا جميعا لأنه رئيس بطل حمل كفنه علي يده من أجل تخليص مصر من تنظيم إرهابي ،ومصر الأن معرضه للخطر ولايمكن أن نترك الرئيس والقوات المسلحة المصرية بدون دعم شعبي عريض من أبناء القبائل والعائلات المصرية.

وقال كمال عثمان مخلوف منظم المؤتمر رئيس رابطة أبناء الصعيد بالجيزة إن أبناء القبائل والعائلات المصرية وأبناء الصعيد سيرسلون ردا مزلزلا علي أكاذيب وأطماع تركيا في المنطقة.

وأكد أن المؤتمر سيفوض الرئيس عبدالفتاح السيسي لإتخاذ كافة التدابير لحماية الأمن القومي المصري وسيرفع الحاضرون صور أبن مصر وفخرها الرئيس عبدالفتاح السيسي وسيردون علي الجميع بأن الشعب كله خلف القيادة المصرية.
Advertisements

ترشيحاتنا

جماهير الزمالك تسب لاعب الأهلي محمود كهربا في مباراة زيسكو

لاختيار خليفته.. اجتماع طارئ لمجلس الدفاع العماني بعد وفاة السلطان قابوس

وصلة مزاح.. حديث مرتضى منصور مع لاعبي الزمالك عقب الفوز على زيسكو|شاهد

خطط لتفجير 4 سفارات.. ترامب يكشف تفاصيل جديدة عن عملية قتل سليماني

كل شيء على ما يرام .. آخر كلمات قائد الطائرة الأوكرانية المنكوبة

أخبار الفن.. زوجة قتيل فيلا نانسي عجرم تفجر مفاجأة.. تحول جذري في حياة خطيبة هيثم أحمد زكي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب عادة نفعلها دائمًا.. حبة فشار كادت أن تتسبب في مقتل رجل

تحول رهيب فى إطلالة أسما شريف منير.. والجمهور: عملتي تجميل.. صور

أغرب سرقة.. شاب يخطف سيخ شاورما من مطعم لبناني ويهرب.. شاهد