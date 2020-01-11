أخبار البرلمان| مصر نجحت في حشد القوى الدولية لدعم ليبيا.. وشروط التحول للدعم النقدي

فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على إطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الجمعة 10 يناير.
تعرف على كيفية صرف إعانة البطالة بعد تطبيق قانون التأمينات الجديد
إعانة شهرية للمستحقين بقانون التأمينات والمعاشات الجديد في هذا الموعد
حسب الله: مصر بقيادة السيسى نجحت فى حشد القوى الدولية لدعم ليبيا
النواب يناقش قانون البنك المركزي واستعراض خطة وزيرة التضامن الجديدة.. الثلاثاء
طرحها في طلب إحاطة.. شروط النائب أمين مسعود لتحويل الدعم العيني إلى "نقدي"
أمين عام حماة الوطن لـ"صدي البلد": لدينا رؤية متكاملة لحل أزمة دستورية قانون الإدارة المحلية
برلماني يطالب بإضافة فردين لبطاقة التموين ومواليد جدد
تحرك برلماني لإعداد أسطول بحري لخفض أسعار الأسماك
تعرف على كيفية صرف إعانة البطالة بعد تطبيق قانون التأمينات الجديد
إعانة شهرية للمستحقين بقانون التأمينات والمعاشات الجديد في هذا الموعد
حسب الله: مصر بقيادة السيسى نجحت فى حشد القوى الدولية لدعم ليبيا
النواب يناقش قانون البنك المركزي واستعراض خطة وزيرة التضامن الجديدة.. الثلاثاء
طرحها في طلب إحاطة.. شروط النائب أمين مسعود لتحويل الدعم العيني إلى "نقدي"
أمين عام حماة الوطن لـ"صدي البلد": لدينا رؤية متكاملة لحل أزمة دستورية قانون الإدارة المحلية
برلماني يطالب بإضافة فردين لبطاقة التموين ومواليد جدد
تحرك برلماني لإعداد أسطول بحري لخفض أسعار الأسماك