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أخبار العالم

محاولة اغتيال.. اعتقال إيراني مسلح بالقرب من منتجع ترامب في فلوريدا

السبت 11/يناير/2020 - 12:14 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
ألقت قوات الأمن الأمريكية، مساء الجمعة، القبض على إيراني الجنسية بالقرب من منتجع مارالجو في منطقة بالم بيتش بولاية فلوريدا الأمريكية، وهو المنتجع الذي يملكه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويقضي فيه عطله الرسمية.

وحسبما ذكرت شبكة "دبليو.بي.تي.في" المحلية، فقد عثرت الشرطة مع المواطن الإيراني على سلاح أبيض وكمية كبيرة من الدولارات الأمريكية.

يأتي ذلك بعدما أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي رصد مكافأة قدرها 80 مليون دولار لمن "يأتي برأس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب"، وذلك ردًا على عملية استهداف قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في العراق في غارة جوية أمريكية.

وقال التلفزيون الإيراني تعليقًا على هذا الأمر "سيتم تقديم هذه المكافأة المالية للشخص الذي يأتينا برأس من أصدر أوامر قتل الجنرال سليماني وهو الرئيس الأمريكي المجنون صاحب الشعر الأشقر".
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