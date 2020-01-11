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كارمن سليمان: الغناء أمام الرئيس السيسي من أكثر لحظات التوتر في حياتى.. فيديو

السبت 11/يناير/2020 - 05:15 ص
كارمن سليمان
كارمن سليمان
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عمرو ممدوح
قالت الفنانة كارمن سليمان، إن لحظة غنائها أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في إحدى مؤتمرات الشباب، كانت أكثر لحظات توتر في حياتها.

وأضافت كارمن سليمان، في حوارها مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج «مساء دي ام سي» المذاع على فضائية «دي ام سي» أنها عاشت فترة توتر قبل موعد حفل مؤتمر الشباب والغناء أمام الرئيس السيسي.

وأشارت كارمن سليمان، إلى أنها عاشت لحظات خاصة ولها شعور مختلف، ولم تشعر بالهدوء والاطمئنان إلا بعد تصفيق الحضور وانتهاء الأغنية.

وقدمت الفنانة كارمن سليمان، مجموعة من الأغاني على الحلقة، سواء من أغانيها، أو أغاني قديمة، منها "أكدب عليك" للمطربة وردة.
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