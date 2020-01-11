داليا البحيرى لعادل إمام : هيوحشنى الشغل معاك يازعيم

نشرت الفنانة داليا البحيرى صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى بموقع الصور والفيديوهات الشهير الانستجرام.





وكانت الصورة بصحبة الزعيم عادل إمام من كواليس مسلسل فالنتينو المقرر عرضه برمضان ٢٠٢٠ تودعه فيها بعد انتهاء تصوير المسلسل.





وعلقت داليا البحيرى قائلة : هتوحشنى اوى وهيوحشنى الشغل معاك يا زعيم.. ربنا يخليك لينا.



