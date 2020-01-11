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فن

داليا البحيرى لعادل إمام : هيوحشنى الشغل معاك يازعيم

السبت 11/يناير/2020 - 01:39 ص
داليا البحيرى
داليا البحيرى
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كريم ناصر
نشرت الفنانة داليا البحيرى صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى بموقع الصور والفيديوهات الشهير الانستجرام. 

وكانت الصورة بصحبة الزعيم عادل إمام من كواليس مسلسل فالنتينو المقرر عرضه برمضان ٢٠٢٠ تودعه فيها بعد انتهاء تصوير المسلسل. 

وعلقت داليا البحيرى قائلة : هتوحشنى اوى وهيوحشنى الشغل معاك يا زعيم.. ربنا يخليك لينا.

جدير بالذكر أن مسلسل "فالنتينو" بطولة داليا البحيري، ودلال عبد العزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.
داليا البحيرى لعادل إمام : هيوحشنى الشغل معاك يازعيم
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