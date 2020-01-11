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الجيش الليبي يعلن عن مقتل عدد من الضباط الأتراك.. فيديو

السبت 11/يناير/2020 - 03:16 ص
حفتر
حفتر
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عبد الخالق صلاح
أكد العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي؛ إن القوات تقدمت على جبهة مصراتة فى منطقة الهيشة؛ منوها أنها منطقة مفتوحة للعمليات العسكرية، ويصعب السير فيها بسبب السلاح الجوي.

وأضاف المحجوب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، المذاع على فضائية «إم بي سي»، ويقدمه الإعلامي «عمرو أديب»، أن غدًا أو بعد غد، سيكونوا على حدود مدينة مصراتة، ومن الممكن أن يكون هناك بداية حصار إذا قررت القيادة العامة ذلك.

وأوضح المحجوب، أن الجيش أصبح على بعد 3 كيلومترات ، عن قلب العاصمة القصور الرئاسية التي فيها الدوائر الرسمية، والمجلس الرئاسى، ورمزية مهمة جدًا للسيطرة على مفاصل الدولة

أشار المحجوب،أنه تم استهداف طائرات مسيرة يقودها الأتراك؛ مرددا: « ليست هذه أولى مرة يلقى مصرع أتراك فى ليبيا، ومنذ 10 أيام تم استهداف مجموعة ضباط أتراك، ولا يوجد إحصائية ممن قتلوا من الأتراك، والعدد الذى لقى حتفه كبير».
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