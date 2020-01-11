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أخبار العالم

برلمان تونس يرفض منح الثقة لحكومة الجملي

السبت 11/يناير/2020 - 02:05 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قرر البرلمان التونسي، مساء أمس الجمعة، رفض منح الثقة للحكومة التي اقترحها رئيس الوزراء المكلف الحبيب الجملي.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن الجلسة شهدت حضور 200 نائب، صوت منهم بالموافقة 71 نائبا فيما رفض الحكومة 134 نائبا، وامتنع 3 نواب عن التصويت.

وتعاني تونس من جمود سياسي منذ انتخابات 6 أكتوبر أول البرلمانية، التي حصل فيها حزب النهضة على معظم الأصوات، وحظي فقط بـ53 مقعدا من أصل 217 مقعدا.

وشكل رئيس الوزراء المعين الحبيب الجملي حكومة الأسبوع الماضي من رموز مستقلة، وقال إن الوزراء الذين اختارهم هم الأفضل لتمرير إصلاحات مطلوبة بشدة بعد 9 سنوات من الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية.
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