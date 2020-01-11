عصام مرعي: تواجدت في الزمالك خلال فترة مليئة بالمشاكل

أكد عصام مرعى لاعب نادى الزمالك السابق على أنه تواجد مع الزمالك خلال فترة مليئة بالمشاكل.



وقال مرعي في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: " تواجدت في الزمالك خلال فترة مليئة بالمشاكل مما أثر سلبا في اللاعبين"



وافصح: تحدثت مع أمير مرتضى وطلبت سرعة التدخل لحل أزمة مستحقات لاعبي الزمالك



واكد الزمالك كان مستقر ماديا بشكل كبير الموسم الماضي، فدعم تركي آل الشيخ ساعد على الاستقرار المالي



واتم كلماته: لا يوجد شخص صاحب فضل على الزمالك .. الزمالك فضله على الجميع