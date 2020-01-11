إبراهيم حسن: عدم دعوة حسام حسن لحفل الكاف قلة تقدير

انتقد إبراهيم حسن، مدير الكرة بنادي سموحة، موقف الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، من عدم دعوة شقيقه حسام لحفل توزيع جوائز الأفضل في القارة.



يذكر أن الإتحاد الإفريقي لم يقم بدعوة التوأم لحضور حفل توزيع جوائز الأفضل في القارة الإفريقية والذي أقيم يوم الثلاثاء.



وقال إبراهيم حسن في تصريحات تليفزيونية:"عدم دعوة الكاف لنا ما هي إلا عدم احترام للتاريخ وعدم تقدير، نحن لم نركز مع ذلك الأمر نهائيًا ،روسيا وجهت الدعوة لحسام حسن للحضور مع أساطير العالم ، والكاف لم يدعوه."



ويلاقي اليوم نادي سموحة ، نظيره حرس الحدود ، في الثانية والنصف عصرًا ، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري.