7 نجوم وسيارة إسعاف على البوستر الرسمي لفيلم رأس السنة

قبل إطلاقه في دور العرض المصرية 5 فبراير المقبل، أطلقت فيلم كلينك وLagoonie Film Production البوستر الرسمي لفيلم راس السنة للمؤلف محمد حفظي والمخرج صقر.



ويتصدر البوستر 7 نجوم في ملابس السهرة، وفي الخلفية سيارة إسعاف.



راس السنة الذي حصل على عرضه العالمي الأول في ختام النسخة الـ18 من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش تدور أحداثه في ليلة واحدة بقرية ساحلية سياحية، حيث تجتمع الطبقة الأكثر ثراءً للاحتفال برأس سنة 2009؛ الصخب يستمر والعلاقات تصبح أكثر تشابكًا وتعقيدًا، وما ينكشف من حقائق يغيِّر نظرة الجميع لأنفسهم ومن حولهم إلى الأبد.



رأس السنة من تأليف حفظي وإخراج صقر في تجربته الأولى، ويقوم ببطولته النجوم إياد نصار وأحمد مالك وبسمة وشيرين رضا وإنجي المقدم وهدى المفتي وعلي قاسم.

