شاهد.. دارين حداد باحدث اطلالة لها.. صور

نشرت الفنانة دارين حداد صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى بموقع الصور و الفيديوهات الشهير الانستجرام .
وكانت الصورة من كواليس تصوير فيلمها الجديد ٱولها حلو .
ونالت صورة دارين حداد، إعجاب كبير من متابعيها، وجاءت أبرز التعليقات: "قمر، أحلى دارين، حبيبي".
يذكر أن دارين حداد تألقت فى العديد من الأعمال الدرامية "زى الورد، فرتيجو، فرقة ناجى عطا الله"، كما حققت نجاحا كبيرا بمشاركتها فى فيلم الفيل الأزرق.
وكانت الصورة من كواليس تصوير فيلمها الجديد ٱولها حلو .
ونالت صورة دارين حداد، إعجاب كبير من متابعيها، وجاءت أبرز التعليقات: "قمر، أحلى دارين، حبيبي".
يذكر أن دارين حداد تألقت فى العديد من الأعمال الدرامية "زى الورد، فرتيجو، فرقة ناجى عطا الله"، كما حققت نجاحا كبيرا بمشاركتها فى فيلم الفيل الأزرق.