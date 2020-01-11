شاهد.. دارين حداد باحدث اطلالة لها.. صور

نشرت الفنانة دارين حداد صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى بموقع الصور و الفيديوهات الشهير الانستجرام .



وكانت الصورة من كواليس تصوير فيلمها الجديد ٱولها حلو .



ونالت صورة دارين حداد، إعجاب كبير من متابعيها، وجاءت أبرز التعليقات: "قمر، أحلى دارين، حبيبي".



يذكر أن دارين حداد تألقت فى العديد من الأعمال الدرامية "زى الورد، فرتيجو، فرقة ناجى عطا الله"، كما حققت نجاحا كبيرا بمشاركتها فى فيلم الفيل الأزرق.