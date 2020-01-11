اكتشف ماذا يخبئ لك برجك هذا الأسبوع مهنيا وعاطفيا وصحيا

كيف سيكون حظك لهذا الاسبوع؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى القارئ إليك توقعات الأبراج لهذا الأسبوع من السبت 11 الى الجمعة 17 كانون الثاني-يناير 2020 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج ماغ فرح على صفحتها الشخصية لمواقع التواصل الأجتماعى فيس بوك .



برج الحمل :

حظك هذا الاسبوع برج الحمل على الصعيد المهني

لا يناسبك القمر في العذراء الذي يجعلك عابسا في مطلع هذا الاسبوع بداية من يوم الاحد الذي يحمل ضغوطات ونزاعات وبعض الاعمال المتراكمة والتأفف من ل شيء ومن كل الناس كما يسيطر عليك شعور بالتعب والاجهاد نظرًا لضعف الفرص وفراغ الخطوط الأمر الذي يسبب لك القلق قد تعيش فترة ارباك وفشل أو خسارة. أو ربما تعرّض استقرار وظيفتك للمخاطر. حاذر من سوء تفاهم أو اصطدام بآراء الآخرين. لا تجازف بسمعتك ولا تخالف التعليمات. إنها فترة دقيقة وشائكة قانونيًا. اسع الى التسويات والمصالحات إذا أمكن ولا تبدأ جديدًا ولا تقم أمرًا على الاطلاق.



حظك هذا الاسبوع برج الحمل على الصعيد العاطفي

قد يولد هذا الاسبوع جوًا من التوتر في حياتك الشخصية وشيئًا من المواجهات والتحديات ربما. تعيش نقاشات حادة لا تنتهي، أو برودة في العلاقات وترصدًا لأية حركة ما يحتم عليك التحفظ على الصعيد العاطفي يجب ان تتبع نصائح العقل اذ تجد نفسك امام تردد كبير واجواء ضاغطة ما يعرضك للوم وبعض التذمر لا تستسلم للابتزاز العاطفي. حاذر استغلال البعض لك قد تساورك شكوك تحاول أن تتحقق منها.



برج الثور:

حظك هذا الاسبوع برج الثور على الصعيد المهني:

تغريك هذا الاسبوع وعود فلكية كثيرة وفترة من الحظ، والفرص الاستثنائية التي يجب أن تستغلها. تبدو بأحسن حالاتك وتشرق بجاذبية لا مثيل لها، فتفرض آراءك خاصة إذا اعتمدت الليونة والنعومة لا السذاجة في التصرفات. قد تنال جائزة أو مكافأة أو تتلقى تقديرًا يثلج قلبك. يدعمك كوكبا الزهرة من برج الحوت والشمس من برج الجدي، لكي تتقدم بخطوات جبارة نحو تحقيق هدف مهم. لكن لا تنسى معاكسة كوكب المريخ المتواجد في برج القوس التي تدعوك الى الانتباه والوقاية من الادوات الحادة والنار وينصحك بعدم التسرع والتهور اثناء القيادة.



حظك هذا الاسبوع برج الثور على الصعيد العاطفي:

يحمل اليك هذا الاسبوع السعادة والنجومية والإشراق ما يضمن نجاحًا في المجال العاطفي ويشير إلى مفاجأة حلوة قد تتلقاها وتتعلق بوضعك الشخصي أو المالي. كثيرون من مواليد الحوت يشعرون بالسعادة لحدث قد يطرأ أو ظروف تناسب مصالحهم. من الممكن أن تعرف لقاءً استثنائيًا أو اتصالًا واعدًا جدًا ببعض الأشخاص الذين ينالون إعجابك أو يبعثون الاطمئنان في نفسك، سواء كان لهم تأثير في حياتك الشخصية أو المهنية.



برج الجوزاء:

حظك هذا الاسبوع برج الجوزاء على الصعيد المهني:

تبدأ الاسبوع واثقا من نفسك قادرا ومنفتحا على كل الاحتمالات بحدث لن تنساه وبفرص او عروض في العمل تواكبها بفرح وسعادة فتعيش فترة غنية وجميلة بمفاجآتها الثمينة وحظوظه الهائلة. تكبر فرص النجاح والعمل تركز على اوضاعك المالية بحماسة وثبات. تناسبك التاثيرات الفلكية وتسهل عليك الامور بحيث تخدم تطلّعاتك وتدعم مساعيك وجهودك الحثيثة. وبعد أن اضطررت للخضوع لبعض الشروط والضغوط في الشهر الفائت، ها أنت قادر بدورك على فرض شروطك بنفسك.



حظك هذا الاسبوع برج الجوزاء على الصعيد العاطفي:

ان كوكب الزهرة في برج الحوت يجعل الأجواء العاطفية ضاغطة ويسود جوّ من البرودة أو الجفاء أو عدم التفاهم أو الانكماش والتحفّظ. قد يتحوّل حديث بسيط إلى نقاش حاد ومواجهات، وربما تضطر إلى بُعاد قسري عن الشريك، أو يختار هو الابتعاد قليلًا تجنّبًا للصدامات. أما إذا توصّلت إلى استقرار في حياتك الشخصية والعاطفية خلال الأسابيع الأخيرة من السنة الماضية، فتكون أقل عرضة للقطيعة والخلافات. من الممكن جدًا أن تفسخ خطوبة أو ارتباطًا ما أو شراكة مهنية حتى.



برج السرطان:

حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد المهني:

سوف تعاني من تراجع الحظوظ ومن ضياع بعض العناصر الايجابية في عملك لذلك عليك ان تكون كن مترويا خلال بعض المفاوضات ولا تتسرع في الكلام والقرار وحضر نفسك لكل سؤال قد يطرح عليك أنصح لك تخفيف نبرة الصوت وتجنّب الانفعالات قدر المستطاع. ستواجه بعض العدائية والتشنّج، وقد تنشأ خلافات لم تكن في الحسبان أو تظهر مشكلات قانونية معقدة يبدو الوضع العام متقلبًا وقد ينذر ببعض المشكلات العائلية أو ربما بقلق على احد الوالدين أو أفراد الأسرة. لذلك أدعوك الى ترتيب أوضاعك الخاصة من دون تلكؤ والى إنهاء المسائل العالقة. إذا أمكن بصورة هادئة وليّنة. تسلّح بالصبر واضبط ثورتك.



حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد العاطفي:

تعيش أسبوعًا رومانسيًا بامتياز رائع ودافئ يحمل اليك مفاجأة سارة على الصعيد الشخصي ومشروعا مشتركا مع الحبيب قد يبدل المقاييس قدم بعض التنازلات أو التسويات رغبة منك في توطيد العلاقات وحمايتها. تتطوّر العلاقات وتتبدّد أجواء التشنج كليًا إذا كانت لديك الرغبة في ذلك. قد تلتقي شخصًا يلفت اهتمامك أو تختار هذا الأسبوع للارتباط.



برج الاسد:

حظك هذا الاسبوع برج الاسد على الصعيد المهني:

ما يميزك هذا الاسبوع هو افكار غنية وخلاقة تتمتع بها تجعلك رائدا في محيطك ما يسمح لك بالتقاط فرص وتحويل بعض الااحداث والمناسبات لمصلحتك تتلقى علامات الإعجاب والتهنئة، وعروضًا لشغل منصب جديد، أو تكلف بمهمة. من المحتمل أيضًا أن توقع عقدًا، أو تعرف ترقية تعزز أوضاعك المالية وترفع المعنويات، مقبلًا على الدنيا بآمال جديدة وتفاؤل. قد ترتبط بجديد على الصعيد المهني، وتنشغل بمستندات وأوراق وملفات تتعلق ببعض المسائل المالية الملحة، كأن تعيد إحدى المؤسسات أو الشركات التي تعمل لديها النظر في حساباتها، أو تغيّر في إدارتها، أو تستحدث مواقع ومناصب جديدة، ما يثير قلقًا يشمل بعض الزملاء.



حظك هذا الاسبوع برج الاسد على الصعيد العاطفي:

يسجل هذا الاسبوع مفاجآت كثيرة تسعدك على الصعيد العاطفي. تتلقى علامات الإعجاب والحب، ويسطع نجمك في كل مكان. تتمتع بهالة كبيرة وسحر نادر. تبدو عاشقًا وتحب الناس، أو تستقطب الجميع بجاذبية لا توصف وعذوبة نادرة لا تترك أحدًا لا مباليًا إزاءك. تألقك يهبك شيئًا أكثر من الجاذبية، لكنه يسلط الضوء على القضايا المالية، ويجلب إليك بعض الحظ في هذا المجال، وتكون الأولوية للرقة والحنان والسلام والدفء المنزلي.



برج العذراء:

حظك هذا الاسبوع برج العذراء على الصعيد المهني:

تتمتع هذا الاسبوع بحدس مادي مميز مع وجود القمر في برجك ووجود الشمس في برج الجدي لذلك لا داعي للقلق فالحظ سيخصّص لك فرصًا من نوع اخر وانعطافات ايجابية وارادة صلبة وحركة مميزة لا تعوّض والتي اذا التقيت مع جهوزيتك وذكائك ستضمن لك انتصارات هائلة حسب مؤهلاتك وقدراتك. وبالتالي ستدور الاحداث بوتيرة ديناميكية وإيجابية، ذكاؤك حادّ وشخصيتك ملفتة وقد تربح دعوى قضائية كنت تحلم بها منذ زمن بعيد.



حظك هذا الاسبوع برج العذراء على الصعيد العاطفي:

تدعوك الحكمة الى عدم التمادي في عنادك، فأنت تحاول أحيانًا اللعب على عواطف الحبيب لكنك تفاجأ بمواقفه القوية تجاهك. يجب التصرف بوعي وبدون مبالغة والابتعاد عن الكلام والجاف. أدعوك الى ملاطفة الحبيب ومغازلته لأنّ الظروف تشجّع على التقارب وتدعو الى الانسجام لا إلى الاختلاف. تتمتّع بدعم الكواكب لك وبالتالي تنتصر على من يحاول التشويش على علاقتك أمّا إذا ارتكبت أخطاء فأنصح لك تصحيحها على الفور حرصًا على سعادتك وعلى استقرار العلاقة.



:برج الميزان

حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد المهني:

قد تصاب بصداع خلال هذا الاسبوع الثقيل المناخ، والذي يفرض عليك نظامه وترتيباته قد لا تسير الأمور كما تشتهي بل تشعر بأنك متعب، وأن الظروف ضاغطة قليلًا، تتسبب بتأخير وتسويف وعراقيل تزعجك وتبعثر طاقاتك. لا تنظر الى الوراء، حاول ان تقلب الصفحة وان تفرح بالاتي وتهتم بحاضرك الان، فما مضى قد مضى حافظ على صبرك وهدوئك، ولا تترك انفعالاتك تتخذ القرار عنك. تتأرجح هذا الأسبوع بين الحماسة الشديدة والتردد والشكوك. قد تغيّر آراءك بسرعة البرق، وتترك عملًا ربما من دون إنذار للتوجه إلى جديد، ما يثير بعض الملامة أو الانتقادات. ينشغل بالك بسبب أمر ولو بسيط، أو تتفاعل مع أحداث عامة ومستجدات.



حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد العاطفي:

يحمل إليك هذا الأسبوع أجواءً ساحرة على الصعيد الاجتماعي كما الشخصي. تلتقي أشخاصًا مميزين، وتعرف مناسبات مشوقة قد تتعلق بنشاطات لأطفال أو لبعض الشباب في محيطك. وربما تخوض قصة عاطفية مع شخص في مجالك الاجتماعي تولد الحماسة في قلبك. ويشير هذا الأسبوع إلى خسارة عاطفية، أو فقدان حبيب، أو قطيعة تجعلك حزينًا، أو اكتشاف ما لا يروقك. لحسن الحظ أنك تتحلى بشجاعة نادرة تمكنك من مواجهة الأمور بجرأة وقوة.



برج العقرب:

حظك هذا الاسبوع برج العقرب على الصعيد المهني:

تشرق بجاذبية كبرى تستعيد تفاؤلك وتنطلق, قد يطرأ خلال هذا الاسبوع اللامنتظر ينقذك من بعض المآزق، ويساعدك على تصويب المسار وتصحيح بعض الأخطاء قد تطرأ مساعدة ما، أو حظ من السماء يفتح أمامك بعض الأبواب المغلقة، ويؤازرك لتخطي المصاعب، شرط أن تتحلى بالدبلوماسية والهدوء وحسن التخطيط والبرمجة واتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب يكون النمط سريعًا، والتغييرات مفاجئة، وتطرأ معطيات تبدل بعض الاتجاهات على غفلة منك، أو تفرض نفسها لكي تتخذ أنت قرارات جديدة.



حظك هذا الاسبوع برج العقرب على الصعيد العاطفي:

تحصل على ما تريد من ارتياح وتقدّم ومصالحة. لا توجد أسباب فلكية للتذمر من الأوضاع إلا إذا كانت العلاقة قد وصلت الى هذا الحدّ متقلّبة وفي حالة مزرية. في جميع الأحوال إنه أسبوع جيّد ومثمر ولا بد من التحرّك باتجاه المزيد من التواصل والاهتمام. يتحدّث الفلك عن حوار مفيد وعن مشاركة داعمة النشاطات.كما يجلب لك الفرص السعيدة عائليًا وشخصيًا وربما تتغيّر بعض الأوضاع العاطفية الى الاحسن.



برج القوس:

حظك هذا الاسبوع برج القوس على الصعيد المهني:

يشهد هذا الاسبوع تحررًا من كل الضغوطات التي كنت ترزح تحتها وتنجلي أمورًا كثيرة كانت تضعك في حالة عصبية صعبة إذا لا خوف على استقرار مصالحك ومهنتك عزيزي مولود القوس تتاح لك فرصة العمل بجدية، والتخلص من بعض المشاكل السابقة والعوائق. إلا أنك في بعض الأحيان تشعر بالتردد، في حين تكون متحمسًا جدًا في أحيان أخرى. بالإجمال تنتصر على المصاعب، وتبدو فعالًا في أعمالك. قد تتخذ مبادرة تجذب إعجاب المحيط وتعزز مواقعك. إياك والتخاذل، فالوضع يدعوك إلى السعي والمثابرة لأن الحظ يبتسم لك.



حظك هذا الاسبوع برج القوس على الصعيد العاطفي:

إحذر، عزيزي القوس ! فقد يطال مزاجك المتعكر أيضًا صفاء حياتك الشخصية والعائلية، إذ تبدو متطلبًا ومشاكسًا وقاسيًا في مقاربتك الشؤون الحميمة، الزوجية أو العائلية. قد تجد الحبيب أو الشريك منطويًا على نفسه، غير متفهم لأوضاعك، متجاهلًا متطلباتك أو غائبًا بالروح عن حاجاتك. أو يقابلك بما يشبه التمرد، فيصعب عليك تحمل ذلك، إلا أن الفلك يدعوك إلى السيطرة على أعصابك، والتخفيف من التشنج، مهما كانت الأحوال. إطرح الأسئلة اللازمة، وحاول أن تفهم حقيقة الأمر.



برج الجدي:

حظك هذا الاسبوع برج الجدي على الصعيد المهني:

تتمتع هذا الاسبوع بحظ استثنائي يجب أن تستفيد منه في كل مناسبة، لكي تعزز أوضاعك وتغني مفكرتك وتنطلق نحو استثمارات وعمليات ناجحة، مزودًا بالشجاعة والجرأة، اللتين تخدمان مصالحك، في كل لحظة. ها هي السماء تنفرج فتزيح عن كاهلك الأخطار وتدعوك إلى تسوية ما كان عالقًا وترتيب أوراقك. إنها، باختصار، انطلاقة جيدة جدًا، يلعب الأصدقاء والعلاقات دورًا أساسيًا في حصولك على عقد ما أو فرص استثنائية. لن يستطيع أحد أن يضع العصي في الدواليب، ولو حاول! تدخل الآن دورة من القوة والحظ نادرة. تكافأ على جهود سابقة أو يقدر الآخرون قيمتك، فتنجز أعمالًا وتخترق الحواجز بتفاؤل تام.



حظك هذا الاسبوع برج الجدي على الصعيد العاطفي:

تحالفك الكواكب لكي تعرف مناخًا عاطفيًا جيدًا تمارس سحرك وتعبر عن عواطفك بفرح قد تنشأ علاقة رقيقة اذا كنت اعزب او منفصل وقد تتطور إلى ارتباط متين على مر الأيام، أو يخفق قلبك فجأة، فيتحول قدرك العاطفي أما إذا كنت مرتبطًا، فتعيش حالة من التفاهم والود والتواطؤ. يعود الانسجام ليخيم على علاقاتك، ويحدث ما يخرجك من الروتين أو الرتابة. تتصرف بطريقة عذبة، وتحاول أن تجد الحلول للمشاكل بدون تشنج. يكون النمط سريعًا، والتغييرات مفاجئة، وتطرأ معطيات تبدل بعض الاتجاهات على غفلة منك، أو تفرض نفسها لكي تتخذ أنت قرارات جديدة.



برج الدلو:

حظك هذا الاسبوع برج الدلوعلى الصعيد المهني:

تعلن بداية الاسبوع عن ظروف معقدة والكثير من المواجهات والعراقيل والنزاعات المهنية والعائلية على السواء. يجعلك الفلك خلال هذا الاسبوع تواجه بعض الصدمات وتضطر الى الانسحاب او التراجع قد تصطدم في بعض الأحيان باعتراض بعض الآخرين، خاصة في مجال عملك. قد تنتفض على موقف أحد الزملاء، وربما تذهب أبعد من ذلك فتواجه أحد الاداريين ، أو تسعى من أجل كسر إرادة أحد المسؤولين، ما يضعك في موقف حرج أو يولد غموضًا في بعض العلاقات والتباسًا وجوًا من عدم الثقة. من الأفضل لك تجنب الضغوطات، والانتباه إلى كل حركة تقوم بها، والابتعاد عن التهور في التصرفات والكلام.



حظك هذا الاسبوع برج الدلوعلى الصعيد العاطفي:

تتمتع هذا الاسبوع بحظ استثنائي يجب أن تستفيد منه في كل مناسبة، لكي تعزز أوضاعك وتغني مفكرتك وتنطلق نحو استثمارات وعمليات ناجحة، مزودًا بالشجاعة والجرأة، اللتين تخدمان مصالحك، في كل لحظة. ها هي السماء تنفرج فتزيح عن كاهلك الأخطار وتدعوك إلى تسوية ما كان عالقًا وترتيب أوراقك. إنها، باختصار، انطلاقة جيدة جدًا، يلعب الأصدقاء والعلاقات دورًا أساسيًا في حصولك على عقد ما أو فرص استثنائية. لن يستطيع أحد أن يضع العصي في الدواليب، ولو حاول! تدخل الآن دورة من القوة والحظ نادرة. تكافأ على جهود سابقة أو يقدر الآخرون قيمتك، فتنجز أعمالًا وتخترق الحواجز بتفاؤل تام.





برج الحوت:

حظك هذا الاسبوع برج الحوت على الصعيد المهني:

اسبوع مهم يعطيك فرصة لتحقيق انجاز ما يجعلك واثقا من نفسك متفائلًا متشبثا باهدافك وقادرًا على اقتحام كل الساحات، بدون خشية أو تراجع. تشعر، وسط التأثيرات الفلكية بالانسجام والارتياح، فتشقّ طريقك بدون تراجع، مخترقًا الحواجز إذا صادفتها، ينتظرك النجاح في كل زاوية فلا تبق قابعًا في زاويتك،لأنها نقطة الانطلاق نحو فترة مليئة بالوعود، تلائمك الظروف لكي تقوم بالمساعي اللازمة وتدق الأواب بكل اعتزاز وفخر، ولكي تبدأ بمفاوضات أساسية، أو لتسافر إنجازًا لمهمة تكلف بها.



حظك هذا الاسبوع برج الحوت على الصعيد العاطفي:

تبدو، مطمئناًَ لسير عملياتك العاطفية، تتفاهم مع الحبيب والشريك على أمور شتى وتتخطى المشاكل السابقة. وجود الزهرة في برجك يفتح أمامك أبوابًا كثيرة، ويتيح لك لقاءات متنوعة واجتماعات براقة، تلتقي بالأصدقاء القدامى والجدد، وإذا كنت عازبًا فقد تذهب لمواعيد غرامية حلوة. تزداد نجوميتك إشراقًا، وتبدو في مزاج رومنسي يلفت إليك الأنظار. لا مكان للضجر، خلال هذا الاسبوع الذي يحمل عناوين كثيرة كالانسجام والحب واللقاءات الحارة والارتباط.