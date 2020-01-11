يسرا ولبلبة ومحمود حميدة في حفل توزيع جوائز ساويرس الثقافية.. صور

شهدت دار الأوبرا المصرية مساء أمس، حفل توزيع جوائز الدورة الخامسة عشر لجائزة ساويرس الثقافية بحضور عشرات المثقفين والكتاب والفنانين.



وجاء في مقدمة الحضور من الفنانين يسرا ولبلبة ومحمود حميدة و الدكتور شاكر عبدالحميد وزير الثقافة الأسبق والشاعر إبراهيم داوود، والكاتب والسيناريست بشير الديك، وأحمد القرملاوي، والدكتور عماد أبوغازي.

