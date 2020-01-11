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ثقافة

عبد اللطيف: افتتاح المعبد اليهودي رسالة للعالم أن مصر أرض الأديان السماوية

السبت 11/يناير/2020 - 03:26 ص
صدى البلد
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الإسكندرية / علاء المنياوي
قال الدكتور محمد عبد اللطيف أستاذ الأثار الإسلامية والقبطية بجامعة المنصورة ومساعد وزير الآثار السابق، إن افتتاح 3 أثار إسلامية ومسيحية ويهودية في يوم واحد،إنما يمثل قطف ثمار وتتويج لمجهود كثير من الآثاريين والمرممين والمهندسين والإداريين وأفراد الأمن والحراسة.

جاء ذلك تعليقا منه على افتتاح الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار لجامع الفتح الملكي بحي عابدين في القاهرة،والمعبد اليهودي في الإسكندرية بعد ترميمه،والكنيسة المرقسية المعروفة باسم الكنيسة القبطية،حيث زارها لتقديم التهنئة لأقباط الإسكندرية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وتابع لموقع صدي البلد:إفتتاح المعبد اليهودي بعد ترميمه رسالة إلى العالم كله، بأن مصر هى ارض الأديان السماوية،والدولة تولي إهتمامها بكل الآثار، وفى حمايتها لآثارها وتراثها لا يوجد لديها تصنيف على اى نوع، سواء من حيث انتماء الأثر العقائدى أو الحقبة الزمنية التي ينتمي إليها.

وأضاف: جميع ما على أرض مصر من تراث وآثار بناها ابنائها وكلها لدى الحكومة والشعب على قدم المساواة من حيث الاهتمام والحماية والرعاية.
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