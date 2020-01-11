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رياضة

خارج الملعب.. كواليس مباراة الزمالك وزيسكو وتصريحات نارية لـ مرتضى منصور

السبت 11/يناير/2020 - 07:07 ص
الزمالك وزيسكو
الزمالك وزيسكو
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ريهام بكير - عدسة / حسن العمدة
حرص مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على التوجه لغرفة ملابس لاعبي الفريق ، عقب فوزهم على زيسكو في بطولة دوري أبطال إفريقيا بهدفين، احرزهما أشرف بن شرقي ومصطفى محمد، لتهنئتهما.

وعند دخول رئيس الزمالك غرفة الملابس ، توجه إليه أيمن حافظ ، المدير الإداري للفريق الأبيض ، ليقبل رأسه مهنئا اياه على الفوز ، قبل أن يتحدث مع اللاعبين لتهنئتهم.

وقال مرتضى منصور، إن بن شرقي أدى مباراة رائعة وجميع اللاعبين، مشيدا بتمريرته الأخيرة لمصطفى محمد وإحراز الأخير هدف رائع في الدقيقة 89، ومشيدا بأداء الجميع وإنكار الذات في الملعب.

ودخل منصور في وصلة مزاح مع اللاعبين في غرفة الملابس، عقب الفوز المهم، موجها حديثه لمصطفى محمد قائلا له، "ليه أتأخرت في التسجيل، فضحك اللاعب وقال اعمل ايه".

وشدد منصور على أن ، الشر راح والشبكة اتفتحت ، بعد الأعمال والسحر الذي كان موجودا من هاني العتال نائب رئيس النادي وممدوح عباس رئيس الزمالك السابق ، وغيرهم.

وأضاف ، اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية ، وأدوا مباراة قوية حتى اخر لحظة ، واحرزوا هدف ثاني في الدقيقة الاخيرة ، بأداء رجولي في الملعب.

فيما شن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك هجوما عنيفا على الإعلام الرياضي ، الذي تجاهل طارق حامد لاعب الفريق ، أثناء حفل أفضل لاعب في إفريقيا المقدمة من كاف.

وكان طارق حامد مرشحا للفوز بجائزة أفضل لاعب داخل القارة ، لكن فاز بها الجزائري يوسف البلايلي.

ووجه رئيس الزمالك حديثه لطارق حامد ، قائلا : لا يشرفك نيل تلك الجائزة ، وسط الحملة "المسعورة" عليك من الاعلام الضال ، مشيرا إلى ان اطلاق قناة الزمالك سيكون للرد على تلك الحملات الممنهجة.

وأعلن مرتضى منصور موعد اطلاق قناة الزمالك ، وهو يوم 22 يناير الجاري ، لتكون منبرا لكل أبناء القلعة البيضاء ، والرد على الحملات والاكاذيب التي تنال اللاعبين.

وتغلب فريق الزمالك على نظيره زيسكو الزامبي بنتيجة 2-0 فى المباراة التى جرت بينهما فى إطار الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا على استاد السلام ويرتفع رصيد الفارس الأبيض إلى 7 نقاط.

أحرز ثنائية الزمالك أشرف بنشرقي هدف فى الدقيقة الرابعة من رأسية قوية تسكن الشباك ومصطفى محمد فى الدقيقة 89.

ورصدت عدسة موقع صدى البلد الإخباري ، العديد من الفيديوهات لتكشف كواليس اللقاء والانفعالات التي صاحبت أجواء المباراة.
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