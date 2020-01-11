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رياضة

الهلال يسعى للصدارة في مواجهة الوحدة بالدوري السعودي

السبت 11/يناير/2020 - 06:31 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي ، نظيره الوحدة، السبت، على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن الجولة الـ14 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويسعى الهلال إلى الفوز ليتصدر المسابقة ، لكن قد يواجه بعض الصعوبات أبرزها غياب 7 من لاعبيه بداعي الإصابات ويغيب عن صفوف الأزرق في المواجهة ، كل من الكوري هيون وسالم الدوسري وسلمان الفرج وعبدالله عطيف ونواف العابد، إضافة إلى عمر خربين وحسن كادش، فيما يستعيد خدمات البرازيلي كارلوس إدواردو في المباراة.

ويأمل الهلال فيها الاستفادة من تعثر نده النصر للقفز على الصدارة، حيث يدخل الأزرق المواجهة وفي رصيده 27 في المركز الثاني وله مباراة مؤجلة، ونقاط المباراة الثلاث ستمنح الأزرق الصدارة بفارق الأهداف عن النصر.

وفي المقابل، يسعى فريق الوحدة إلى العودة بنقاط المباراة الثلاث من أجل اللحاق بالهلال في ذات الرصيد من النقاط حيث يدخل المباراة وفي رصيده 24 نقطة في المركز الرابع، ونقاط المباراة ستجعله في المركز الثالث.
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