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تمارين رياضية لتقوية عضلات الظهر.. فيديو

السبت 11/يناير/2020 - 08:52 ص
تمارين رياضية لتقوية
تمارين رياضية لتقوية عضلات الضهر
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فرح علاء الخولي
قدّمت الإعلامية فرح سعيد، والكابتن حسام أبو هاشم خبير اللياقة البدنية، مجموعة من التمارين الرياضية للحفاظ على سلامة عضلات الظهر والكتف وتقويتها، وكبديل التدريب بأوزان ضخمة للفتيات والشباب.

وقال «أبو هاشم»، خلال برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد» اليوم، السبت، إن هذه التمارين مهمة للغاية وعلى جميع الذين يمارسون عملهم من خلال الجلوس فترة طويلة على المكتب عليهم الحرص على ممارسة هذه التمارين للحفاظ على الظهر من التقوس أو الإصابة بالخشونة فى العضلات.

وأوضح الكابتن حسام أبو هاشم، أن هذه التمارين من الممكن أن يتم ممارستها فى البيت.

وأوصى حسام المشاهدين بمتابعة هذا الفيديو والحرص على أداء التمارين التى يقدمها.
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