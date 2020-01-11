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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
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توك شو

70 % من المدارس الخاصة ستؤدي الامتحانات عبر التابلت.. يتصدر نشرة صدى البلد

السبت 11/يناير/2020 - 08:51 ص
70% من المدارس الخاصة
70% من المدارس الخاصة ستؤدي الامتحانات عبر التابلت
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فرح علاء الخولي
استعرضت الإعلاميتان رشا مجدي والإعلامية هند النعسانى، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم السبت.

أخبار اليوم
السيسي يؤكد ضرورة وضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة في ليبيا.
الديانات السماوية الثلاث تتعانق على أرض مصر.

الشروق
القوات المسلحة تنفذ مناورة عسكرية بمشاركة الأسلحة المنظمة حديثًا.

المصري اليوم
التعليم: 70% من المدارس الخاصة ستؤدي الامتحانات عبر التابلت و 195 مدرسة ورقيا.

اليوم السابع
النقل: عرض فرنسي لتمويل مشروع تحويل خط سكة حديد أبو قير لمترو سطحي.

الوطن
تنشيط السياحة: تستهدف تحقيق زيادة 25% في أعداد السياح خلال 2020.. تدشين حملة ترويجية متكاملة للمتحف المصري الكبير خلال الشهور المقبلة.
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