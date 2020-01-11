70 % من المدارس الخاصة ستؤدي الامتحانات عبر التابلت.. يتصدر نشرة صدى البلد

استعرضت الإعلاميتان رشا مجدي والإعلامية هند النعسانى، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم السبت.





أخبار اليوم

السيسي يؤكد ضرورة وضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة في ليبيا.

الديانات السماوية الثلاث تتعانق على أرض مصر.





الشروق

القوات المسلحة تنفذ مناورة عسكرية بمشاركة الأسلحة المنظمة حديثًا.





المصري اليوم

التعليم: 70% من المدارس الخاصة ستؤدي الامتحانات عبر التابلت و 195 مدرسة ورقيا.





اليوم السابع

النقل: عرض فرنسي لتمويل مشروع تحويل خط سكة حديد أبو قير لمترو سطحي.





الوطن