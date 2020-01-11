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برلمان

برلماني: مجمعة التأمين على السيارات خطوة تنظيمية في تحقيق الاستقرار بالمنظومة

السبت 11/يناير/2020 - 09:13 ص
النائب محمد عبد الله
النائب محمد عبد الله زين الدين
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معتز الخصوصى
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، أهمية مجمعة التأمين على السيارات والتي مثل إنشاؤها خطوة مهمة لصناعة التأمين طال انتظارها، وتأخرت أكثر من عشر سنوات، وكذلك خطوة تنظيمية نحو تحقيق الاستقرار في منظومة التأمين الإجباري على السيارات والتحول الرقمى فى قطاع الخدمات المالية غير المصرفية والقضاء على الممارسات غير السليمة.

وأوضح زين الدين فى بيان صحفى له أن أهم مزايا مجمعة التأمين على السيارات تتمثل في القضاء التام على التلاعب في التعويضات وإنهاء مسلسل تزوير وثائق التأمين الإجباري على السيارات والتي ضاع معها الكثير من حقوق الشركات في إصدار وثائق باسمها من المحتالين، وذلك من خلال الاعتماد على الإصدار الإلكتروني والربط مع قاعدة بيانات المرور، وإنشاء قاعدة بيانات قوميه كاملة من حيث أعداد المركبات -الماركة - النوعية -النشاط - نتائج التعويضات.

وأشار إلى أن المجمعة تتيح للمتضررين من حوادث السيارات، التعامل مع المجمعة كمنصة واحدة تمثل شركات التأمين بدلًا من التعامل مع كل شركة وفقًا لكل حالة على حدة، وأضاف أن المجمعة ساهمت فى تقليل المدة المحددة لصرف التعويض لتستغرق عدة أيام فيما كانت تستغرق المدة شهرًا للتسوية الودية.

وأضاف أن نظام عمل المجمعة يتوافق مع التوجه الحكومي نحو تطبيق الشمول المالى عبر حصول المتضررين على التعويضات المستحقة لهم من خلال حساباتهم البنكية، وتوفير بيانات بكافة المعاملات المالية للمتضررين يتم تسجيلها على السيستم الخاص بالمجمعة ما يسهم فى تلافى حالات تزوير الوثائق للحصول على تعويضات بدون وجه حق، كما أتاح زيادة حصيلة شركات التأمين من الأقساط حيث أظهرت النتائج زيادة متوسط قسط الوثيقة الواحدة حيث أصبحت 230 جم بدلا من 170 جم، كذلك زيادة حصيلة الدولة من االضرائب والدمغ.
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