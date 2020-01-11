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برلمان

برلماني: رفع الحظر عن جميع الصادرات الزراعية يؤكد الثقة في المنتج المصري

السبت 11/يناير/2020 - 09:56 ص
النائب خالد مشهور
النائب خالد مشهور
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معتز الخصوصى
أكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، أن رفع الحظر عن جميع الصادرات الزراعية المصرية إلى الخارج منذ العام المنتهى، حسب إعلان وزارة الزراعة، إنما هو مؤشر قوى يؤكد الثقة فى جودة المنتجات الزراعية المصرية وقوة ودقة إدارة الحجر الزراعى فى العمل الجاد.

وأوضح مشهور فى بيان صحفى له أن رفع الحظر مؤشر قوي يوضح الثقة في المنتج الزراعي المصري، لافتًا إلى أن فتح أسواق جديدة ترجع إلى الثقة المتبادلة بين الوزارة والحجر الزراعي المصري، والحجر الزراعي في الدولة المستوردة للمنتجات الزراعية المصرية.

وأشاد بجولات إدارة الحجر الزراعى الخارجية لفتح أسواق جديدة لتصدير الحاصلات الزراعية وإزالة أى عوائق تقابل الصادرات المصرية، وهو ما نتج عنه فتح 17 سوقا خارجيا لـ 20 صنفا زراعيا بالعديد من الدول على رأسها الصين وأندونيسيا والهند وأستراليا والبرازيل وجنوب أفريقيا واليابان وغيرها .

وطالب النائب بالتطوير ووجود معامل مركزية حديثة بحيث يتم فحص المنتجات جيدًا قبل تصديرها للخارج لعدم تكرار الأزمة، بالإضافة إلى وجود توعية كاملة من قبل وزارة الزراعة للفلاح المصري بطرق الرش الصحيحة وعدم الوقوع في الأخطاء السابقة لأن معظم حظر المنتجات الزراعية من الدول الخارجية يكون بسبب متبقيات المبيدات.
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