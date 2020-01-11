برلماني: رفع الحظر عن جميع الصادرات الزراعية يؤكد الثقة في المنتج المصري

أكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، أن رفع الحظر عن جميع الصادرات الزراعية المصرية إلى الخارج منذ العام المنتهى، حسب إعلان وزارة الزراعة، إنما هو مؤشر قوى يؤكد الثقة فى جودة المنتجات الزراعية المصرية وقوة ودقة إدارة الحجر الزراعى فى العمل الجاد.





وأوضح مشهور فى بيان صحفى له أن رفع الحظر مؤشر قوي يوضح الثقة في المنتج الزراعي المصري، لافتًا إلى أن فتح أسواق جديدة ترجع إلى الثقة المتبادلة بين الوزارة والحجر الزراعي المصري، والحجر الزراعي في الدولة المستوردة للمنتجات الزراعية المصرية.





وأشاد بجولات إدارة الحجر الزراعى الخارجية لفتح أسواق جديدة لتصدير الحاصلات الزراعية وإزالة أى عوائق تقابل الصادرات المصرية، وهو ما نتج عنه فتح 17 سوقا خارجيا لـ 20 صنفا زراعيا بالعديد من الدول على رأسها الصين وأندونيسيا والهند وأستراليا والبرازيل وجنوب أفريقيا واليابان وغيرها .



