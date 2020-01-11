وكيل صحة القليوبية: خطة لتطوير جميع الوحدات الصحية بالقرى

أكد الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أنه يجرى حاليا تطوير عدد من المراكز الطبية بكفر شكر والخصوص وبهادة والوحدة الصحية بقرية قلما بمركز قليوب، فضلا عن افتتاح وحدتي طب الأسرة بقرى الزهويين والسلمانية بمركز شبين القناطر، وافتتاح مركز طب الأسرة بقرية منطى بحي غرب شبرا الخيمة.



ونوه وكيل الوزارة، فى تصريح لـ"صدى البلد"، إلى أنه تم وضع خطة أيضا لتطوير جميع الوحدات الصحية بالقرى لتقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين ورفع المعاناة عنهم بالإضافة إلى توفير جميع الأجهزة والأدوات الطبية والكوادر المختلفة من الأطباء والتمريض.



وأشار الطباخ إلى استمرار المرور المفاجئ على المستشفيات ووحدات طب الأسرة للاطمئنان على الخدمة الصحية المقدمة للمرضى وكان آخرها زيارة وحدة طب الأسرة بالرملة ومركز رعاية الأمومة والطفولة ببنها، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل وخدمات الرعاية الأولية المقدمة بالوحدات حيث تابع أعداد المترددين علي والخدمات الطبية المقدمة لهم والعمل بعيادة طب الأسنان.



ولفت إلى أنه وجه بسرعة تنفيذ إجراءات الصيانة للمبنى ليكون مناسبًا للخدمة المقدمة، كما شدد على الالتزام بتطبيق معايير الجودة ومكافحة العدوى.