بنك أوف أمريكا: المستثمرون ضخوا 23.2 مليار دولار في صناديق السندات خلال أسبوع

قال بنك أوف أمريكا إن المستثمرين ضخوا 23.2 مليار دولار فى صناديق السندات، وهو مبلغ قياسى، على مدار الأسبوع المنتهى يوم الأربعاء، إذ استأثرت السندات الأعلى جودة بنصيب الأسد من التدفقات فى أسبوع شهد تصعيدا حادا فى التوترات الإيرانية الأمريكية.





وقال بنك أوف أمريكا فى تقرير يحلل بيانات من إي.بي.إف.آر إن صناديق السندات من الدرجة الاستثمارية استقطبت 14.1 مليار دولار، وهى أكبر تدفقات على الإطلاق، بينما استقبلت السندات البلدية 2.3 مليار دولار.





أثار التوتر بين واشنطن وطهران على خلفية قتل القائد العسكرى الإيرانى قاسم سليمانى صعودا فى أسعار النفط وأدى إلى أكبر تدفق على صناديق الموارد فى عامين، إذ استقطبت صناديق الطاقة 300 مليون دولار.





فى الوقت نفسه، خسرت صناديق الأسهم 500 مليون دولار، وعانت الأسهم الأوروبية من أكبر نزوح فى 14 أسبوعا وبقيمة بلغت 1.7 مليار دولار.





قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إن توقيع اتفاق تجارة المرحلة 1 مع الصين قد يجرى “بعد وقت قصير” من 15 يناير وهو التاريخ الذى أعلن الشهر الماضى أنه سيكون موعد التوقيع.





وقال ترامب سنوقع فى 15 يناير أعتقد أنه سيكون 15 يناير لكن بعد وقت قصير من ذلك، لكن أعتقد 15 يناير – اتفاقا كبيرا مع الصين.”





فى خطوة قد تضع حدًّا لتوترات تجارية أثّرت فى الاقتصاد العالمى، أعلنت وزارة التجارة الصينية أن ليو هى نائب رئيس الوزراء كبير المفاوضين التجاريين الصينين، سيتوجه إلى العاصمة الأمريكية واشنطن يوم الإثنين المقبل، للتوقيع على اتفاق المرحلة الأولى التجارى مع الولايات المتحدة.





وأضافت وزارة التجارة الصينية – بحسب ما نشرته قناة الحرة الأمريكية، أن زيارة كبير مفاوضى الصين ستستمر حتى الأربعاء القادم.





يأتى إعلان الوزارة الصينية بعد أسبوع من إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أن التوقيع على الاتفاق سيتم فى 15 يناير الجارى.



