AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

بنك أوف أمريكا: المستثمرون ضخوا 23.2 مليار دولار في صناديق السندات خلال أسبوع

السبت 11/يناير/2020 - 03:00 م
صدى البلد
Advertisements
وكالات
قال بنك أوف أمريكا إن المستثمرين ضخوا 23.2 مليار دولار فى صناديق السندات، وهو مبلغ قياسى، على مدار الأسبوع المنتهى يوم الأربعاء، إذ استأثرت السندات الأعلى جودة بنصيب الأسد من التدفقات فى أسبوع شهد تصعيدا حادا فى التوترات الإيرانية الأمريكية.

وقال بنك أوف أمريكا فى تقرير يحلل بيانات من إي.بي.إف.آر إن صناديق السندات من الدرجة الاستثمارية استقطبت 14.1 مليار دولار، وهى أكبر تدفقات على الإطلاق، بينما استقبلت السندات البلدية 2.3 مليار دولار.

أثار التوتر بين واشنطن وطهران على خلفية قتل القائد العسكرى الإيرانى قاسم سليمانى صعودا فى أسعار النفط وأدى إلى أكبر تدفق على صناديق الموارد فى عامين، إذ استقطبت صناديق الطاقة 300 مليون دولار.

فى الوقت نفسه، خسرت صناديق الأسهم 500 مليون دولار، وعانت الأسهم الأوروبية من أكبر نزوح فى 14 أسبوعا وبقيمة بلغت 1.7 مليار دولار.

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إن توقيع اتفاق تجارة المرحلة 1 مع الصين قد يجرى “بعد وقت قصير” من 15 يناير وهو التاريخ الذى أعلن الشهر الماضى أنه سيكون موعد التوقيع.

وقال ترامب سنوقع فى 15 يناير أعتقد أنه سيكون 15 يناير لكن بعد وقت قصير من ذلك، لكن أعتقد 15 يناير – اتفاقا كبيرا مع الصين.”

فى خطوة قد تضع حدًّا لتوترات تجارية أثّرت فى الاقتصاد العالمى، أعلنت وزارة التجارة الصينية أن ليو هى نائب رئيس الوزراء كبير المفاوضين التجاريين الصينين، سيتوجه إلى العاصمة الأمريكية واشنطن يوم الإثنين المقبل، للتوقيع على اتفاق المرحلة الأولى التجارى مع الولايات المتحدة.

وأضافت وزارة التجارة الصينية – بحسب ما نشرته قناة الحرة الأمريكية، أن زيارة كبير مفاوضى الصين ستستمر حتى الأربعاء القادم.

يأتى إعلان الوزارة الصينية بعد أسبوع من إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أن التوقيع على الاتفاق سيتم فى 15 يناير الجارى.

وكان ترامب أول من أعلن خطط إبرام الاتفاق التجارى المبدئى فى أكتوبر الماضي، ثم أمضى مفاوضو الجانبين عدة أسابيع فى وضع الصيغة النهائية لاتفاق المرحلة الأولى الذى يحل محل اتفاق تجارى واسع النطاق كان أكبر اقتصادين فى العالم يسعيان فى البداية للتوصل إليه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صراع يراوح مكانه.. أبرز محطات الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة

نيكي يهبط لأدنى مستوى في 3 أسابيع

بعد إعلان الصين عن اتفاق تجاري مع أمريكا..تعرف على العلاقات الاقتصادية بين مصر والبلدين

ترامب: توقيع اتفاق التجارة الأوّلي مع الصين في 15 يناير

15 يناير.. توقيع اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين

أسهم أوروبا تبتهج للتيسير النقدي في الصين وتقدم التجارة

ترشيحاتنا

عماد الدين حسين: مصر أقنعت البنك الدولي بعدم تمويل سد النهضة.. فيديو

بحد أدنى 500 جنيه.. صرف منحة زواج حال قطع المعاش في هذا الموعد

موت وخراب ديار.. كيف فشلت طهران في تضليل العالم بعد حادث الطائرة الأوكرانية

فى أول ظهور لها بعد الطلاق.. الجمهور لـ أصالة: احلويتى

فيديو جراف.. من هو سلطان عمان الجديد

رجل ينهي حياة زملائه في العمل بـ ساندوتش

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أزمة اعتقالها.. أول ظهور لـ دنيا بطمة بإطلالة أنيقة

رجل الثلج يظهر بسانت كاترين..والأطفال يلهون بالكرات ومجسمات الحيوانات

فى أول ظهور لها بعد الطلاق.. الجمهور لـ أصالة: احلويتى