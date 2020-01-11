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أخبار البلد

وزيرة البيئة: يناير شهر التشجير في مبادرة اتحضر للأخضر

السبت 11/يناير/2020 - 11:59 ص
صدى البلد
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ا ش ا
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن شهر يناير هو شهر التشجير ضمن مبادرة (اتحضر للأخضر) التي أطلقتها الوزارة تحت رعاية رئيس الجمهورية، حيث تتناول موضوعا أو قضية بيئية كل شهر لنشر الوعي بها بين المواطنين.

جاء ذلك خلال أولى جلسات الحوار المجتمعي التي عقدتها وزيرة البيئة لمبادرة (اتحضر للأخضر) حول موضوع التشجير وزيادة المسطح الأخضر في كافة محافظات الجمهورية، وذلك بحضور لفيف من الخبراء في الحدائق النباتية والتصميم العمراني للحدائق وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص المهتمة بخدمة البيئة والمجتمع وأصحاب مبادرات التشجير.

ودعت فؤاد ممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص للمشاركة بفعاليات وأنشطة تستهدف التشجير في مناطق مختلفة بالمحافظات خاصة حول المدارس والميادين العامة وتحويل أماكن تراكمات القمامة إلى مسطحات خضراء لنشر فكر التشجير بين المواطنين وخاصة طلاب المدارس، مشيرة إلى أن فروع وزارة البيئة في المحافظات ستوفر الدعم الفني اللازم لتسهيل المشاركة.

وأضافت أن وزارة البيئة عملت خلال الأشهر الماضية على الإعداد للحملة القومية للتشجير والتي تهدف لزيادة المساحات الخضراء وتهيئة الوعي العام على الاعتياد على اعتبار الأشجار والمساحات الخضراء أسلوبا للحياة، وذلك ضمن سعي الوزارة للحفاظ على الموارد الطبيعية، حيث تعد زراعة الأشجار هي أسرع وأرخص طريقة لمواجهة تلوث الهواء وآثار التغيرات المناخية والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وأوضحت وزيرة البيئة أنه تم عرض مقترح على مجلس الوزراء لإعداد نظام لزراعة الأشجار داخل أنحاء الجمهورية وفق تخطيط علمي وبالتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية ومنها وزارات الزراعة والإسكان والري والتنمية المحلية، من خلال تحديد الأشجار المناسبة لكل موقع وأماكن زراعتها ونوعية الأشجار المزروعة وطريقة زراعتها والاستفادة المثلى من الموارد.

واستعرض المشاركون مبادراتهم وخبراتهم في مجال التشجير وزيادة المسطحات الخضراء ونشر ثقافة التشجير بين فئات المجتمع وأفكارهم ومقترحاتهم في هذا المجال، حيث رحبت الوزيرة بالتعاون معهم وتبادل الخبرات العلمية والعملية والتجارب والإمكانيات لتهيئة المناخ لتقبل ثقافة التشجير والحفاظ على استدامة الغطاء النباتي بالجمهورية.
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