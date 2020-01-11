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برلمان

برلماني يطالب الحكومة بخطة متكاملة لتطوير الجمعيات الزراعية وتعظيم دورها

السبت 11/يناير/2020 - 11:57 ص
النائب البدرى ضيف
النائب البدرى ضيف
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فريدة محمد
طالب الدكتور البدري ضيف، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بضرورة وضع خطة عاجلة لتطوير الجمعيات الزراعية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشدد ضيف فى بيان صحفى له، على ضرورة قيام وزارة الزراعة بعمل حصر شامل للجمعيات وأماكن انتشارها، ووضع تصور متكامل لتفعيل دورها والعودة لسابق عهدها في خدمة الفلاح، لما سيكون لها من دور فعال في النهوض بالقطاع الزراعي.

وأشار البدري ضيف، إلى أن الجمعيات الزراعية لعبت دورا بارزا في النهوض بالزراعة منذ نشأة الحركة التعاونية في مصر، والتي كان عصبها الأساسي الحركة التعاونية الزراعية، موضحا أنه في عام (1910) قام عمر لطفي بافتتاح أول شركة تعاونية زراعية تحت إشرافه في شبرا النملة، بمحافظة الغربية، وفي نفس العام تم افتتاح 10 شركات تعاونية أخرى.

وأوضح ضيف، أنه بالرغم من الدور المحوري للجمعيات الزراعية في مساندة الفلاح وتوفير كافة الاستشارات الزراعية، حيث كانت تتمتع بوجود عدد كبير من المهندسين الزراعيين وتقدم الخدمات على أعلى مستوى، إلا أن دورها اندثر، قائلا: لا نكون مبالغين لو قلنا إنها تحولت لأطلال، حيث لم يعد لها أي دور على الإطلاق".

وتابع: تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرئيس الحكومة، ووزير الزراعية بتطوير دور الجمعيات الزراعية بمثابة بث الروح والحياة من جديد لهذه الجمعيات التي ستلعب دورا هاما في النهوض بالقطاع الزراعي.

وأشار البدري ضيف، إلى أنه لا يخفى على أحد ما تعانيه الأسواق من انتشار المبيدات المغشوشة، والتي تتسبب في زيادة نسبة الإصابة بالأمراض، فضلا عن غياب الأساليب المتطورة في الزراعة، قائلا: كل هذه الإشكاليات سببها غياب دور الجمعيات الزراعية.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه أول أمس الخميس مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و السيد القصير ، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وجه بتطوير دور الجمعيات الزراعية المنتشرة على مستوى الجمهورية، فيما يخص الارتقاء بمستوى الخدمات الزراعية التي تقدمها للمزارعين وحل مشاكلهم.
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