مريضة بداء الفيل.. الداخلية تستجيب لاستغاثة رجل بعدما سقطت زوجته في الشقة

في لافتة إنسانية، نجحت قوات الحماية المدنية في حمل سيدة مريضة بداء الفيل ويبلغ وزنها 250 كيلو بعدما سقطت فى غرفتها.





البداية عندما تبلغ لغرفة عمليات النجدة (بمديرية أمن الجيزة) من أحد المواطنين ("مُسن " مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور) بسقوط زوجته (ربة منزل" مُسنة - وتعانى من داء الفيل - ويبلغ وزنها حوالى 250 كيلو جرام ") من أعلى سرير غرفة النوم، وطلب مساعدته فى إعادتها للسرير مرة أخرى .





على الفور انتقلت قوات الإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة إلى محل البلاغ، وتمكنت من حمل السيدة وإعادتها للسرير، وتبين عدم وجود ثمة إصابات بها.



