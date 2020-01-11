AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

مريضة بداء الفيل.. الداخلية تستجيب لاستغاثة رجل بعدما سقطت زوجته في الشقة

السبت 11/يناير/2020 - 11:56 ص
صدى البلد
Advertisements
مصطفى الرماح
في لافتة إنسانية، نجحت قوات الحماية المدنية في حمل سيدة مريضة بداء الفيل ويبلغ وزنها 250 كيلو بعدما سقطت فى غرفتها.

البداية عندما تبلغ لغرفة عمليات النجدة (بمديرية أمن الجيزة) من أحد المواطنين ("مُسن " مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور) بسقوط زوجته (ربة منزل" مُسنة - وتعانى من داء الفيل - ويبلغ وزنها حوالى 250 كيلو جرام ") من أعلى سرير غرفة النوم، وطلب مساعدته فى إعادتها للسرير مرة أخرى .

على الفور انتقلت قوات الإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة إلى محل البلاغ، وتمكنت من حمل السيدة وإعادتها للسرير، وتبين عدم وجود ثمة إصابات بها.

وتوجها بالشكر لوزارة الداخلية على سرعة الاستجابة والحرص على رعاية الحالات الإنسانية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إنقاذ طفلة عقب احتجازها داخل إحدى غرف مسكنها بالقاهرة

حريق بمحل حلوانى العبد في ميدان الحصري بـ 6 أكتوبر.. فيديو و صور

انقذوني بموت.. مديرية أمن القاهرة تستجيب لاستغاثة مسنة وتنقلها للمستشفى

أخبار الحوادث .. النائب العام يكشف ملابسات وفاة شهد طالبة صيدلة قناة السويس.. الاستروكس وراء قيام المتهم بتمزيق زوجته بـ سيف في الجيزة

اخبار الحوادث.. مجلس الدولة: الوظائف القيادية لا يجوز شغلها بالتعاقد المؤقت.. اللحظات الأولى لاستخراج جثة عامل في طنطا.. طالب جامعي اعترض على معاكسة شقيقته فكان مصيره القتل

أمن القاهرة يساعد سيدة مسنة تعذر صعودها لمسكنها نظرًا لحالتها الصحية.. صور

ترشيحاتنا

ملفتة وعصرية.. 20 صورة تكشف أناقة ملك قورة فى عيد ميلادها

الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بدءا من اليوم.. فيديو

تعيين هيثم بن طارق بو سعيد سلطانا لعمان

إيران تكشف هوية الجانى المتسبب فى سقوط الطائرة الأوكرانية بطهران.. شاهد

من هو هيثم بن طارق بن تيمور آل بوسعيد .. سلطان عمان الجديد

فضحتونا..إليسا توجه رسالة قاسية للحكومة اللبنانية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار مازدا mazda 3 اليوم في مصر.. صور

بفستان فوشيا.. أصالة تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

أسبوع مزدحم بالأحداث.. البابا تواضروس يبدأ زيارته لسوهاج بافتتاح مدارس سان جورج