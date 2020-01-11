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توك شو

لها دلالات.. المقاولون العرب: افتتاح مسجد ومعبد في نفس اليوم.. فيديو

السبت 11/يناير/2020 - 11:59 ص
افتتاح مسجد قصر عابدين
افتتاح مسجد قصر عابدين والمعبد اليهودي بالاسكندرية
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فرح علاء الخولي
قال المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، إن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا لإحياء تراثها وإعادة ترميم وافتتاح كل دور العبادة القديمة سواء من معابد وكنائس ومساجد، وأن الدولة المصرية تقف على مسافة واحدة بالاهتمام بالآثار المصرية سواء القبطية أو الفرعونية واليهودية والرومانية وكل ما تحمله الحضارة المصرية على مر العصور.

وتابع المهندس محسن صلاح، من خلال حواره في فعاليات افتتاح المعبد اليهودي في برنامج "صباح البلد" الذي يذاع على قناة صدى البلد، أن من حق الإنسانية والعالم كله الاهتمام بتلك الأماكن بشكل حضاري، وتقديم كل ما تطلبه تلك الأماكن.

وأضاف المهندس محسن صلاح، أن الدولة المصرية تعيد إحياء كل هذا التراث وتقوم من خلالها بإرسال الكثير من الرسائل وهو أن الدولة المصرية تتعامل مع البشر كلهم سواء باختلاف ديانتهم أو أعراقهم ولونهم أو حتى جنسهم، فكله يقف على قدم واحدة من رعاية الدولة المصرية.

وذكر المهندس محسن صلاح، أن مصر في عهد الرئيس السيسي تؤكد أنها تقف على مسافة واحدة من الاهتمام بالآثار التي تخص جميع الأديان وأن هناك خطط حكومية للانتهاء من ترميم مباني أخرى مثل قصر المجوهرات.

وأشار المهندس محسن صلاح، إلى أن قد تم افتتاح أمس في الساعات الأولى من الصباح، مسجد قصر عابدين، وأنه في نفس اليوم تم افتتاح أثر إسلامي وأثر يهودي.
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