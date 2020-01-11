بالأرقام.. توتنهام فريسة تحت أنياب محمد صلاح وهدف العقد يتصدر المشاهد.. فيديو

يحل فريق ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح، ضيفًا على نظيره توتنهام هوتسبير، اليوم، السبت، في تمام السابعة والنصف مساءً، بقمة الجولة رقم 22 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".



وسيكون محمد صلاح على موعد مع مباراة محببة للغاية له، حيث يملك سجلًا حافلًا من الأهداف في شباك توتنهام، خلال مسيرته الكروية.



ويعتبر توتنهام أحد الضحايا المفضلين لمحمد صلاح، حيث استقبلت شباكه أكبر عدد من أهداف "مو" برصيد 7 أهداف في 10 مباريات.



وزار "مو" شباك توتنهام، أول مرة في عام شهر إبريل من عام 2013، عندما كان لاعبًا في صفوف بازل السويسري، وسجل هدفًا بإياب ربع نهائي الدوري الأوروبي، بالمباراة التي تأهل فيها بازل بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بين الفريقين 2-2.



كما استطاع صلاح أن يزور شباك توتنهام مجددًا، بقميص فيورنتينا الإيطالي فريقه الأسبق، في فبراير من عام 2015، حيث سجل هدفًا في فوز الفيولا بنتيجة 2-0، بإياب الدور الفاصل المؤهل لدور مجموعات الدوري الأوروبي "يوروباليج".



وجاءت غالبية أهداف محمد صلاح في مرمى توتنهام بقميص ليفربول، حيث خاض الفرعون المصري أمام السبيرز 6 مباريات

وتمكن من تسجيل 5 أهداف.



وكانت أول أهداف الملك المصري في شباك توتنهام بقميص ليفربول، في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر عام 2017، بالجولة التاسعة في الدوري الإنجليزي، بالمباراة التي خسرها فريقه بنتيجة 4-1، قبل أن يحرز ثنائية في تعادل الريدز مع السبيرز على "أنفيلد"، في الدور الثاني بالموسم ذاته في فبراير 2018.



كما أحرز صلاح هدفًا في شباك توتنهام بنهائي دوري أبطال أوروبا في نسخته الأخيرة التي توج بها في يونيو الماضي، قبل أن يضيف آخر هدف له في شباك السبيرز ضمن منافسات الدور الأول من الموسم الجاري، بالجولة العاشرة التي جمعت الفريقين على "أنفيلد" في 27 أكتوبر الماضي.



هدف العقد



توج محمد صلاح، بجائزة هدف "العقد" في ليفربول، الذي أحرزه في شباك توتنهام، بـ شهر فبراير 2018، بعدما تمكن من مراوغة 4 لاعبين قبل تسديد الكرة في المرمى.



وتفوق هدف صلاح على هدف ديفوك أوريجي في برشلونة (مايو 2019) والذي احتل الوصافة، وهدف إيمري تشان في واتفورد (مايو 2017) والذي احتل المركز الثالث.



وتمُثل مواجهة اليوم، اختبارًا هامًا لكتيبة الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز، حيث أنه يدرك أن المهمة لن تكون سهلة أمام خصم قوي بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.



ويتصدر ليفربول جدول الدوري الإنجليزي برصيد 58 نقطة، علمًا بأنه له جولة مؤجلة، بينما يأتي توتنهام في المركز السابع برصيد 30 نقطة من 21 جولة.