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خالد العناني: تم إحياء المعبد اليهودي آخر مرة في القرن الـ 19.. فيديو

السبت 11/يناير/2020 - 12:03 م
الدكتور خالد عناني،
الدكتور خالد عناني، وزير السياحة والآثار
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فرح علاء الخولي
قال الدكتور خالد عناني، وزير السياحة والآثار، إن أهمية المعبد اليهودي بالإسكندرية تعود الى أنه أحد المعابد القديمة ويعد واحد من أكبر المعابد اليهودية في الشرق الأوسط، وواحد من أهم الآثار المصرية.

وتابع عناني، من خلال حواره في فعاليات افتتاح المعبد اليهودي في برنامج "صباح البلد" الذي يذاع على قناة صدى البلد، أن المعبد تعرض للانهيار في بعض أجزائه، ولذلك كان على الدولة ضرورة إعادة ترميمه وإحيائه، وان تم عمل كثير من الجهات لإعادة ترميم المعبد ومنها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وشركة المقاولون العرب.

وأضاف أن المعبد مكون من طابقين وتبلغ مساحته أكثر من 4200 متر، وتم إحياء المعبد أكثر من مرة وكانت آخر مرة في القرن الـ19، وأن جزء من الأرض التي بني عليها المعبد كانت من الكاتدرائية المرقسية القديمة، وهو تجسيد التآلف والوحدة بين جميع طوائف الشعب المصري.

واشار وزير الآثار إلى أن الدولة تقوم بتحسين وتشجيع قطاع السياحة وهذا بناء على ما تقوم به الدولة المصرية من تأسيس بنية تحتية قوية سواء من شبكة طرق ومواصلات او مطارات جوية وخطوط طيران وايضًا تحسين أداء الخدمات الفندقية.

وأوضح أن قرار مجلس الوزراء باستحداث مجموعة السياحة والآثار برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء من خلال انعقاد اجتماع شهري لطرح كل العقبات والمشكلات التي تواجه قطاع السياحة المصري، يدل على دور الدولة في الاهتمام بكل ملفاتها القومية.
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