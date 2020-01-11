برلماني يطالب الحكومة بتنظيم جولات ترويجية لجذب الاستثمارات الأجنبية

طالب النائب عمرو غلاب عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب وعضو حزب مستقبل وطن، الحكومة بتنظيم جولات ترويجية في عدد من دول العالم لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، أسوة بما تفعله من جولات ترويجية لجذب مشترين للسندات بالعملة الأجنبية، حيث يتم عرض تجربة النجاح المصرية وتلقى كافة استفسارات المستثمرين وصناديق الاستثمارات العالمية.





وأكد غلاب فى بيان صحفى له أن تراجع الدور الذى تقوم به مكاتب التمثيل التجارى المصرى نتيجة تقليص عدد المكاتب وموازناتها في إطار سياسة ترشيد الإنفاق بالموازنة العامة، يجب أن يقابله حلول مبتكرة للترويج للفرص الاستثمارية فى مصر، ويمكن أن يتم ذلك من خلال كوادر مصرية مدربة والتعاقد مع شركات تسويق عالمية للترويج للمقصد المصرى فى الاستثمار، على غرار ما يتم بقطاع السياحة.





وأشار غلاب إلى أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أثناء رئاسته قامت بجهود كبيرة في إقرار العديد من قوانين الإصلاح الاقتصادى لتهيئة مناخ الاستثمار.



