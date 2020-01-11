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برلمان

برلماني يطالب الحكومة بتنظيم جولات ترويجية لجذب الاستثمارات الأجنبية

السبت 11/يناير/2020 - 01:16 م
النائب عمرو غلاب
النائب عمرو غلاب عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
طالب النائب عمرو غلاب عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب وعضو حزب مستقبل وطن، الحكومة بتنظيم جولات ترويجية في عدد من دول العالم لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، أسوة بما تفعله من جولات ترويجية لجذب مشترين للسندات بالعملة الأجنبية، حيث يتم عرض تجربة النجاح المصرية وتلقى كافة استفسارات المستثمرين وصناديق الاستثمارات العالمية.

وأكد غلاب فى بيان صحفى له أن تراجع الدور الذى تقوم به مكاتب التمثيل التجارى المصرى نتيجة تقليص عدد المكاتب وموازناتها في إطار سياسة ترشيد الإنفاق بالموازنة العامة، يجب أن يقابله حلول مبتكرة للترويج للفرص الاستثمارية فى مصر، ويمكن أن يتم ذلك من خلال كوادر مصرية مدربة والتعاقد مع شركات تسويق عالمية للترويج للمقصد المصرى فى الاستثمار، على غرار ما يتم بقطاع السياحة.

وأشار غلاب إلى أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أثناء رئاسته قامت بجهود كبيرة في إقرار العديد من قوانين الإصلاح الاقتصادى لتهيئة مناخ الاستثمار.

وأضاف:"يبقى الدور الأهم حاليا على الحكومة في تفعيل هذه القوانين والقضاء على البيروقراطية من خلال التحول الرقمى لكافة الجهات التي يتعامل معها المستثمرون، للوصول إلى إمكانية تأسيس الشركات من الخارج عبر الإنترنت خلال ساعات قليلة، أسوة بالعديد من دول العالم المتقدمة في هذا الشأن.
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