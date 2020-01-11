جمارك بورسعيد تحبط محاولة تهريب أحذية غير خالصة الرسوم

تمكنت إدارة المنافذ بجمارك بورسعيد برئاسة السيد حسن مدير إدارة المنافذ الجمركية من ضبط محاولة تهريب لكمية من الأحذية الأجنبية الصنع غير الخالصة الرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وبغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية والتخلص من القيود الاستيرادية.





وبالتنسيق مع قسم الجنوب أول بمديرية امن بورسعيد تم ضبط السيارة رقم ط م ه 1759 قيادة المتهم ي . م . ل وبصحبته المتهم الثاني م . ط . م أثناء محاولتهما الهروب في الاتجاه المعاكس، فتم مطاردتهما وإلقاء القبض عليهما.





وتبين أن السيارة محملة بعدد 215 كرتونة داخلهم 5112 كنترة رجالي وأولادي منشأ الصين .





وقدرت القيمة الجمركية بمبلغ 270963 جنيه والضرائب والرسوم الجمركية بمبلغ 223278 جنيه .





وتمت المعاينة بحضور السيد حسن مدير إدارة المنافذ الجمركية وإبراهيم أبو بكر مدير ادارة بالمنافذ ومحمد أحمد مأمور تفتيش وعلي جودة أمين المخازن.



