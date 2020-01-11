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أخبار البلد

البابا تواضروس ناعيا السلطان قابوس: حقق نهضة شامخة لسلطنة عمان

السبت 11/يناير/2020 - 01:45 م
صدى البلد
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كتب - سامح سلام
نعى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، السلطان قابوس بن سعيد الذى رحل عن عالمنا الليلة الماضية.

وجاء في نص نعى قداسة البابا تواضروس الثاني:"بالأصالة عن نفسي وعن الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية ومجمعها المقدس ننعي فقيد سلطنة عمان والأمة العربية جلالة السلطان قابوس بن سعيد بعد مسيرة حافلة بالعطاء أحدث خلالها نهضة شامخة وقيادة حكيمة في عمان والعالم العربي والعالم أجمع فصار رمزًا لقوة ووحدة سلطنة عمان على مدار نصف قرن حقق لها فيه المكانة والنهضة والعزة.

نقدم خالص عزائنا للشعب العماني الشقيق وللعائلة المالكة مصلين إلى الله أن يعطيهم العون في إكمال المسيرة المظفرة لفقيد الأمة في خدمة قضايا أمته والنهوض بمسيرة العمل العربي المشترك.

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