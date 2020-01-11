محافظ بورسعيد يناقش ملامح برنامج حماية الأطفال بلا مأوى

التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت صباحا، فريق عمل برنامج حماية الأطفال بلا مأوى، الذى يأتى ضمن مبادرة حياة آمنة وكريمة لكل الأطفال، وذلك بحضور الدكتورة سوسن حبيش مدير مديرية التضامن الاجتماعى ببورسعيد.



وخلال اللقاء تم استعراض ملامح برنامج حماية الأطفال بلا مأوى الذى تنفذه وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.



وأكد محافظ بورسعيد ضرورة تضافر جهود جميع الوزارات فى التعامل مع قضية الأطفال بلا مأوى، واستيعاب هؤلاء الأطفال وتوفير البيئة المناسبة لهم ورعايتهم اجتماعيًا وصحيًا وثقافيًا حتى يكونوا أداة فاعلة فى المجتمع تسهم فى البناء والتنمية، وحمايتهم من الاستغلال أو تسخيرهم فى التسول والأعمال المخالفة للقانون، مشيرًا أن الإيمان بأهمية وخطورة هذه القضية يضع قدمنا على طريق التعامل الصحيح معها وإيجاد الحلول المناسبة لها.



كما أكد المحافظ استعداد المحافظة لتوفير جميع سبل الدعم لضمان نجاح البرنامج على أرض المحافظة، والمساهمة فى حماية ورعاية الأطفال المحرومين من المأوى وتوفير كل سبل الرعاية اللازمة لهم.



والتقى المحافظ بالأطفال، وحرص على الحديث معهم فى بعض الموضوعات، مؤكدا أنه سيوفر لهم كل أوجه الرعاية والاهتمام، وذلك فى إطار توفير حياة كريمة تليق بهم وتساعدهم فى تحقيق أحلامهم وبناء مستقبلهم، وتم استقبال ١٤ طفلا فى دار الضيافة ليتم رعايتهم بالشكل الأمثل.