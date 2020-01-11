قافلة تعليمية مجانية بسوهاج بالتعاون بين وزارتي الأوقاف والشباب والتربية والتعليم

نفذت وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، ووزارة الأوقاف تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تحت رعاية الدكتور طارق شوقي، على مدار يومي الخميس والجمعة الماضيين لقافلة تعليمية مجانية تحت شعار العلم والولاء.





وتضمنت هذا القافلة الجانب الديني كما كان بها ندوة بنادي طما الرياضي ومركز التعليم المدني بسوهاج، وتحاور فيها الشيخ محمد السيد إمام وخطيب مسجد العارف بالله بسوهاج مع شباب المراحل التعليمية الإعدادية والثانوية في ندوة دينية تحت عنوان: حب الوطن والانتماء والتسامح بين الأديان وبر الوالدين وقبول الآخر.



