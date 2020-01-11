خبير: التحول الرقمي فرصة لصناعة منتج ذكاء اصطناعي مصري

قال الخبير المالى محمد سعيد ، رئيس شعبة شركات البرمجيات، إن ظهور الذكاء الاصطناعي يرجع لـ خمسينات القرن الماضى، وبدأ بالانتشار و الاستخدام فى عدة مجالات بالتزامن مع ظهور وسائل التواصل الاجتماعى و إنترنت الأشياء iot الأجهزة والماكينات .





أضاف سعيد، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أنه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وIOT أصبح لدينا حجم كبير من البيانات يمكن ضخها داخل جهاز الكمبيوتر و عن طريق برامج الذكاء الاصطناعى يتم تحللها و استنباط نتائج أكثر نضج و دقة و قرارات فعالة و مؤثرة.





تابع "الذكاء الاصطناعى يحاكى العقل البشرى من خلال توافر البيانات المتاحة لديها حيث يمكن استخدامه فى جميع المجالات سواء فى حياة الفرد الشخصية والاجتماعية .





أشار سعيد ، إلى القطاعات الاستثمارية المختلفة التى يمكن استخدام الذكاء الاصطناعى فى تطويرها و الحصول على نتائج مذهلة ، فعلى سبيل المثال صناعة الأدوية حيث استنباط معالجلات جديدة لاكتشاف الأمراض بدقة وتحديد المرض ووصف العلاج بالاضافة الى مجال التعدين و الاستكشافات البترولية يوفر للشركات مزيد من الوقت والمال ومن خلال البيانات يمكن تحديد أماكن التنقيب عن البترول والغاز والمعدن النفيسة، و فى مجال الخدمات المالية يمكن اتخاذ قرارات الإقراض وتقييم للشركات و الافراد ائتمانيا خاصة الذين ليس لديهم تاريخ مصرفى مباشر فضلا عن شركات التامين التى تستعين بالذكاء الاصطناعى لتحديد الاحقية فى بوصلة التامين وكشف خداع و حيل العملاء.





أوضح سعيد، أن القطاع الصناعى سواء الصناعات الكبيرة و المتوسطة و الصغيرة حيث يمكن تشغيل الماكينات بشكل روبوت الحصول على منتج بجودة عالية وتكلفة اقل و بالتالى زيادة التنافسية لمنتجات الصناعية.





وأكد سعيد ، أن مصر قادرة على جذب استثمارات فى مجال الذكاء الاصطناعى حيث تم التصديق على إنشاء المجلس القومى للذكاء الاصطناعى منذ شهر و نصف و هذا يشير إلى أن مصر لديها استراتيجية لهذا القطاع و تسعى لإنتاج منتج ذكاء اصطناعى خاص بها و بناء كوارد مصرية قادرة على العمل فى هذا القطاع .



