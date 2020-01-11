خبير: التحول الرقمي فرصة لصناعة منتج ذكاء اصطناعي مصري

قال الخبير المالى محمد سعيد ، رئيس شعبة شركات البرمجيات، إن ظهور الذكاء الاصطناعي يرجع لـخمسينات القرن الماضى، وبدأ بالانتشار و الاستخدام فى عدة مجالات بالتزامن مع ظهور وسائل التواصل الاجتماعى وإنترنت الأشياء iot الأجهزة والماكينات.
أضاف سعيد، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وIOT أصبح لدينا حجم كبير من البيانات يمكن ضخها داخل جهاز الكمبيوتر و عن طريق برامج الذكاء الاصطناعى يتم تحللها و استنباط نتائج أكثر نضج و دقة و قرارات فعالة و مؤثرة.
تابع "الذكاء الاصطناعى يحاكى العقل البشرى من خلال توافر البيانات المتاحة لديها حيث يمكن استخدامه فى جميع المجالات سواء فى حياة الفرد الشخصية والاجتماعية.
أشار سعيد ، إلى القطاعات الاستثمارية المختلفة التى يمكن استخدام الذكاء الاصطناعى فى تطويرها و الحصول على نتائج مذهلة ، فعلى سبيل المثال صناعة الأدوية حيث استنباط معالجلات جديدة لاكتشاف الأمراض بدقة وتحديد المرض ووصف العلاج بالاضافة الى مجال التعدين و الاستكشافات البترولية يوفر للشركات مزيد من الوقت والمال ومن خلال البيانات يمكن تحديد أماكن التنقيب عن البترول والغاز والمعدن النفيسة، و فى مجال الخدمات المالية يمكن اتخاذ قرارات الإقراض وتقييم للشركات و الافراد ائتمانيا خاصة الذين ليس لديهم تاريخ مصرفى مباشر فضلا عن شركات التامين التى تستعين بالذكاء الاصطناعى لتحديد الاحقية فى بوصلة التامين وكشف خداع و حيل العملاء.
أوضح سعيد، أن القطاع الصناعى سواء الصناعات الكبيرة و المتوسطة و الصغيرة حيث يمكن تشغيل الماكينات بشكل روبوت الحصول على منتج بجودة عالية وتكلفة اقل و بالتالى زيادة التنافسية لمنتجات الصناعية.
وأكد سعيد ، أن مصر قادرة على جذب استثمارات فى مجال الذكاء الاصطناعى حيث تم التصديق على إنشاء المجلس القومى للذكاء الاصطناعى منذ شهر و نصف و هذا يشير إلى أن مصر لديها استراتيجية لهذا القطاع و تسعى لإنتاج منتج ذكاء اصطناعى خاص بها و بناء كوارد مصرية قادرة على العمل فى هذا القطاع .
و كشف سعيد ، أن مصر الدولة الرائدة فى الشرق الأوسط وأفريقيا تستهدف مجتمع أكثر تقدما من خلال برنامج التحول الرقمى الذى أطلقته العام الماضى و سيكون الذكاء الاصطناعي مكون اساسى من مكونات التحول الرقمى مؤكدا نتقدم كل يوم ولدينا منتجات ذكاء اصطناعى صغيرة مصرية الصنع و لكنها غير ناضجة بشكل كافى و نسعى للوصول الى منتج بجودة عالية يليق بمصر.