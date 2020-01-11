تعرف علي استعدادات مطروح لمواجهة السدة الشتوية وانقطاع مياه النيل لمدة أسبوع

بدأت بمحافظة مطروح السدة الشتوية"، وهى إجراء سنوى تنفذه وزارة الموارد المائية والرى، بحبس المياه عن ترعة الحمام لمدة أسبوع في الفترة من 11 وحتي 18يناير بهدف إجراء الصيانة الدورية لشبكات الرى والصرف.





ونتعرف في هذا التقرير علي الإجراءات التي اتخذتها محافظة مطروح لمواجهة فترة الصيانة وانقطاع مياه النيل عن مطروح لمدة أسبوع .





وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، انه تم التوجية لشركة مياه الشرب بمطروح بالاستعداد خلال فترة السدة الشتوية .





وأضاف أنه يتم مع السدة الشتوية إغلاق مصادر المياه النيلية مع مراجعة صيانة معدات رفع المياه وتطهير الترع وذلك بالتنسيق مع وزارة الرى والموارد المائية.





وأكد الدكتور إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى إلى أنه حفاظا على توفير كميات المياه اللازمة خلال فترة السدة الشتوية تم اتخاذ العديد من الإجراءات حيث تم مراجعة منسوب مياه ترعة الحمام والحفاظ على منسوبها المناسب لتشغيل طلمبات الرفع بمحطة تنقية المياه جنوب العلمين ووقف اى محاولات للتعدى عليها خلال الايام الماضية بالتنسيق مع مدينتى الحمام والعلمين.





وأشار انه تم التركيز على ملء خزانات محطة جنوب العلمين بالكامل بطاقة ١٢٠ ألف م٣، وخزانات الروافع بمناطق (العلمين - عبدالرحمن - الضبعة - فوكة - رأس الحكمة) بإجمالي طاقة تخزين ١٦٠ الف م ٣ ، وملئ الخزانات الاستراتيجية بالكيلو 8 بمدينة مطروح بطاقة ١٨٠ الف م ٣ .





كما تم التنبيه علي المواطنين من خلال وسائل التواصل المتعددة على ملء الخزانات الخاصة بمنازلهم، كما يتم تشغيل محطات التحلية بكامل الطاقة ( باغوش - الرميلة ١,٢) بطاقة ٧٢ ألف م٣/ يوم .



