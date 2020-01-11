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خبير اقتصادي: اليوم أولى جلسات هيئة الاستثمار بمجلس الوزراء.. فيديو

السبت 11/يناير/2020 - 03:17 م
وليد جاب الله خبير
وليد جاب الله "خبير التشريعات الاقتصادية"
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قال وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، إنه تم اليوم، السبت، انعقاد أول اجتماع لهيئة الاستثمار برئاسة مجلس الوزراء، وذلك في واحدة من إحدى خطوات الاستثمار، بالإضافة إلى نية مجلس الوزراء التحفيز على الاستثمار بالقطاع الخاص وفقا للهيكل الجديد لوزارة الاستثمار فى مصر.

وأضاف وليد جاب الله، في مداخلته ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة "مصر الأولى"، أن التعديل الوزاري الجديد قام بإلغاء وزارة الاستثمار ونقلها إلى مجلس الوزراء، والذي ترتب عليه تبعيتها مباشرة لمجلس الوزراء، بالإضافة إلى قيامه بالتنسيق المباشر بين الوزارات الأخرى والهيئة.

ولفت إلى أن رئيس الوزراء طلب من المستثمرين المشاركين فى اللجنة، تقديم المقترحات الخاصة بهم لتطوير خطة العمل للمرحلة القادمة.

وأكد وليد جاب الله، أن اللجنة عرضت العديد من الطلبات منها، إنشاء قانون لحماية الموظف العام حتى يكون قادرا على صنع القرار بصورة قوية، بالإضافة إلى مطالبتها بالاستعانة بشركات دولية للتسويق، وأيضا بسرعة إصدار قانون تعديل ميكنة الجهات الإدارية والاهتمام بالنقل لتشجيع الإصدارات.

وأوضح أن هناك العديد من الملفات المطروحة، ومن أهمها الملف الصناعي، مشيرا إلى أن هناك العديد من المبادرات، أهمها المتعلقة بالإعفاء من غرامات التأخير والديون، بالإضافة إلى المبادرة المتعلقة بالتمويل بنسبة 10% للمواطنين.

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