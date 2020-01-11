بعد أزمة اعتقالها.. أول ظهور لـ دنيا بطمة بإطلالة أنيقة

نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة، مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات انستجرام، لتشارك جمهورها بأحدث ظهور لها.



وأثارت الفنانة المغربية الجدل من خلال إطلالتها الانيقة الشتوية، حيث ارتدت بلوفر باللون البرتقالى الغامق وجيب باللون الاسود الجلد، ونسقت مع هذه الإطلالة حذاء جلد باللون الاسود، وحقيبة صغيرة.



وتعتبر دنيا بطمة من الفنانات اللاتي يفضلن الشعر الطويل، والماكياج الذي يرتكز على إبراز جمال العيون.



يذكر أن الفنانة المغربية دنيا بطمة أثارت حالة من الجدل بعد أن مثلت أمس الجمعة، أمام المديرية العام الوطنية بالمغرب للتحقيق معها فى قضية اتهامها بفضح وابتزاز الفنانين والمشاهير وهو الأمر الذى يفتح ملف النجوم الذين تم اتهامهم فى قضايا مختلفة ومنهم من يتم التحقيق معهم وآخرون تم حبسهم.



