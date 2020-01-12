بحضور شيخ الأزهر .. سعفان يتفقد الدورة الثانية من وحدة التدريب المتنقلة بالقرنة.. ويعلن إطلاق 5 وحدات جديدة لتدريب الشباب بمحال إقامتهم بالقرى في إطار مبادرة حياة كريمة

"سعفان" يتفقد الدورة الثانية من وحدة التدريب المتنقلة بالقرنة

إطلاق 5 وحدات تدريب جديدة قريبا لتأهيل الشباب بمحال إقامتهم بالقرى

وزير القوى العاملة: أتابع يوميا العملية التدريبية بالمحافظات لإزالة المعوقات



وقال "سعفان" : إن الوزارة استهدفت من التدريب بالوحدات المتنقلة الانتقال للشباب في المناطق النائية داخل القري بمحل اقامتهم والبعيدة عن مراكز التدريب الثابتة البالغة 38 مركزا علي مستوي الجمهورية التابعة لمديريات القوي العاملة .



وأوضح الوزير أن الوزارة أطلقت في أواخر سبتمبر من العام الماضي 4 وحدات للتدريب المتنقلة بعد تطويرها وإعادة تأهيلها بالجهود الذاتية لتجوب القرى والنجوع الأكثر احتياجا في اطار مبادرة "حياة كريمة" التي اطلقها الرئيس السيسي لدعم الأسر الأكثر احتياجا ، وذلك من خلال مبادرة الوزارة "مهنتك مستقبلك" للتدريب المهني علي مهن التفصيل والخياطة والسباكة والتركيبات الكهربائية.



كما أطلقت الوزارة 4 وحدات أخرى في آخر نوفمبر من العام الماضي ، وبذلك وصلت إجمالي الوحدات المتنقلة إلي 8 وحدات في محافظات الوادي الجديد ، وسوهاج ، والفيوم، والدقهلية ، والأقصر ، والمنيا، وأسيوط ، وكفر الشيخ .



وأكد الوزير أن التجربة حققت نجاحًا على الطبيعة وقبولا من جانب المتدربين، وأحيت منظومة أهملت وترهلت منذ التسعينيات، وجاءت عملية التطوير والتحديث كإعادة صياغة لها كى نصل لكل راغب فى التدريب فى محل إقامته، وإضافة رؤية جديدة نحو مستقبل مشرق لشباب مصر .



وقال "سعفان": إنه يتابع بصفة يومية العملية التدريبية في كل محافظة لإزالة أية معوقات قد تصادف العملية التدريبية، حيث تم تسخير طاقات كل مديرية للقوي العاملة بالمحافظات الثمانية لخدمة العملية التدريبية.



وأشار إلي أنه يتم في نهاية الدورات التدريبية الاحتفال بتخريج أوائل الدفعات علي المهن الثلاثة، ومنحهم شهادات تدريب معتمدة من الوزارة وشهادة قياس مستوي مهارة ومزاولة حرفة، فضلا عن تكريم المتفوقين الثلاثة الأوائل في كل دورة تدريبية، بإعطاء كل سيدة ماكينة خياطة وكل شاب "حقيبة معدات"، كي يستطيعوا فتح مشروع صغير يدر عليهم دخلًا يسهم في توفير "حياة كريمة" لهم ولأسرتهم.



وأوضح الوزير أن الوزارة راعت أن تكون دورة مهنة التفصيل والخياطة في الفترة الصباحية للسيدات من 9 صباحا حتى الواحدة ظهرا، ومن الثانية إلي السادسة مساءًا لدورتي مهنة السباكة وكهرباء التركيبات للذكور، حيث تضم كل دورة 15 متدربا ومتدربة معظمهم من حملة المؤهلات العليا، وفوق المتوسطة، والمتوسطة.









قام وزير القوى العاملة محمد سعفان، السبت ، خلال زيارته لمحافظة الأقصر، بتوزيع 3 شنط عدة سباكة لأوائل خريجي أول دفعة من وحدة التدريب المتنقلة بالقرنة، بحضور الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب،في إطار تنفيذ مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير فرص عمل للشباب، من خلال تطوير مراكز التدريب المهني لتأهيلهم وتدريبهم من أجل التشغيل وريادة الأعمال، وذلك بحضور اللواء علاء عبد الجابر رئيس مدينة القرنة، الدكتور بركات حسانين عميد كلية هندسة الأزهر، وعبدة هاشم خليفة مدير مديرية القوي العاملة بالمحافظة .وافتتح الوزير وشيخ الأزهر، الدورة الثانية بوحدة التدريب المتنقلة بالقرنة ، وطلب الدكتور أحمد الطيب خلال تفقد الوحدة من الوزير عمل مشغل دائم بمدينة القرنة نظرا للحاجة الشديدة له نظرا للإقبال الكثيف من جانب الفتيات علي مهنة التفصيل والخياطة لكي يعملوا به بعد انتهاء فترة تدريبيهم، ووعد رئيس مجلس المدينة بتدبير مكان للمشغل في أقصر وقت تمهيدا لفرشة بكل احتياجاته اللازمة.ونوه "سعفان" إلى أنه سيتم قريبا، إطلاق خمس وحدات تدريب متنقلة من أجل زيادة عدد الوحدات إلى 13 وحدة تصل إلى القرى والنجوع المختلفة، لافتا إلى أن الخطوة تأتي في إطار اهتمام الوزارة بتدريب الشباب بعد إعلانها العام الماضي عامًا للتدريب المهني.