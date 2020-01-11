بشرى سارة لمحبى الحرف اليدوية.. برامج تدريبية مجانية للسيدات فى بعض المحافظات

أعلن المجلس عن تنفيذ سلسلة من البرامج التدريبية في مجال الحرف اليدوية خلال العام الجاري 2020 في محافظات ( الجيزة وسوهاج وأسوان ومطروح ومنطقة سيوة ) بصورة مجانية بدون أي رسوم من خلال مركز تنمية المهارات، وذلك في إطار سعي المجلس القومي للمرأة نحو تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة و رفع قدراتها في مجال الحرف اليدوية.



والبرامج التدريبية فى مجالات (الخياطة وتصنيع المنتجات الجلدية و خرز النول و السجاد اليدوي) .



وعلى من يرغب في الالتحاق في اي من الدورات التدريبية التسجيل

عبر اللينك التالي : http://bit.ly/30hJHDC



وفيما يلى الشروط الواجب توافرها في المتقدمات:

· البرامج مخصصة للسيدات والفتيات فقط

· السن يتراوح مابين 18 الى 50 عاما

· الالتزام بحضور كافة ايام التدريب

· ان تكون لديها شغف بالحرف اليدوية وترغب في ممارسة الحرفة



وللتواصل مع المجلس على أرقام

٣٧٦٠٣٥١٨/٣٧٦٠٣٥٢٩/٣٧٦٠٣٥٧٤

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