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أخبار البلد

بشرى سارة لمحبى الحرف اليدوية.. برامج تدريبية مجانية للسيدات فى بعض المحافظات

السبت 11/يناير/2020 - 04:25 م
الحرف اليدوية
الحرف اليدوية
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امل مجدي
أعلن المجلس عن تنفيذ سلسلة من البرامج التدريبية في مجال الحرف اليدوية خلال العام الجاري 2020 في محافظات ( الجيزة وسوهاج وأسوان ومطروح ومنطقة سيوة ) بصورة مجانية بدون أي رسوم من خلال مركز تنمية المهارات، وذلك في إطار سعي المجلس القومي للمرأة نحو تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة و رفع قدراتها في مجال الحرف اليدوية.

والبرامج التدريبية فى مجالات (الخياطة وتصنيع المنتجات الجلدية و خرز النول و السجاد اليدوي) .

وعلى من يرغب في الالتحاق في اي من الدورات التدريبية التسجيل
عبر اللينك التالي : http://bit.ly/30hJHDC

وفيما يلى الشروط الواجب توافرها في المتقدمات:
· البرامج مخصصة للسيدات والفتيات فقط
· السن يتراوح مابين 18 الى 50 عاما
· الالتزام بحضور كافة ايام التدريب
· ان تكون لديها شغف بالحرف اليدوية وترغب في ممارسة الحرفة

وللتواصل مع المجلس على أرقام
٣٧٦٠٣٥١٨/٣٧٦٠٣٥٢٩/٣٧٦٠٣٥٧٤
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