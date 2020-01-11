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محافظات

محافظ بني سويف يتفقد استعدادات تنفيذ التدريب العملي صقر 58 ..صور

السبت 11/يناير/2020 - 04:47 م
محافظ بني سويف يتفقد
محافظ بني سويف يتفقد استعدادات تنفيذ التدريب العملي صقر 58
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محمد عبد الحليم
أكد الدكتور محمد هاني غينم محافظ بني سويف، أن ملف التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث ونجدة الأهداف الحيوية "صقر 58" ، الذي تنفذه المحافظة بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري، يشغل حيزا كبيرا من اهتمامات الجهاز التنفيذي للمحافظة ، نظرا لأهميته الحيوية في مجال الوقوف الفعلي على مدى استعداد الأجهزة بالمحافظة للتعامل الفعال والناجح مع أية أزمة أو كارثة أو مشكلة قد تطرأ على القطاعات الحيوية ، مشيرا إلى أن الدولة حاليا تعمل على تدريب الأجهزة المتعددة على ادارة الأزمة والفعالية التنفيذية تجاه أية مشكلات طارئة.

جاء ذلك خلال تفقده اليوم لأماكن تنفيذ التدريب العملي ،المقرر إجراؤه على مدار 3 أيام في الفترة من 2 الى 4 فبراير القادم ،وذلك عن طريق محاكاة فعلية لعدد من المواقف الطارئة التي قد تحدث بالمحافظة وآليات التعامل مع تلك المواقف لاحتواء الأزمة والتخفيف من أضرارها فور وقوعها.

وتفقد محافظ بني سويف معسكر الشباب بشرق النيل الذي سيقام به المخيمات ، بجانب تفقد لأماكن اصطفاف المعدات بأحد المواقع بدائرة بياض العرب شرق النيل ، مطمئنا على تجهيز المواقع بالشكل المطلوب ، والالتزام بالجدول الزمني المحدد ، مبديا بعض الملاحظات التي وجه بتلافيها عن طريق الوحدة المحلية وإدارة الأزمات بالمحافظة باشراف من السكرتير العام للمحافظة.

وشدد على سرعة إعداد تجربة (بروفة) لعملية اصطفاف المعدات،وتجهيز المخيمات ، للتحقق من مدى التواصل والاتصال الفعال بين كافة أجهزة المحافظة ، واتمام بنود التدريب بالشكل النموذجي ، لتحقيق أكبر استفادة من هذا المشروع الحيوي ، الذي يمنح المحافظة القدرة على استدعاء كل طاقاتها وأدواتها عند حدوث أزمة أو كارثة " لا قدر الله ".

رافق المحافظ خلال جولته : اللواء هشام شادي السكرتير العام ، والعميد وليد الشحات المستشار العسكري للمحافظة ، والأستاذ وجيه عبد الرازق رئيس مدينة بني سويف ، والاستاذ على يوسف نائب رئيس المدينة ، والاستاذ علاء عيد مدير إدارة الأزمات بالمحافظة.
محافظ بني سويف يتفقد استعدادات تنفيذ التدريب العملي صقر 58 ..صور
محافظ بني سويف يتفقد استعدادات تنفيذ التدريب العملي صقر 58 ..صور
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