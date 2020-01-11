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أخبار البلد

قبل مناقشة قانون حظر زواج الأطفال فى البرلمان| 117.2 ألف طفل متزوجون

السبت 11/يناير/2020 - 10:58 م
زواج الاطفال
زواج الاطفال
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امل مجدي
مشكلة زواج الأطفال من أهم المشاكل التى تواجه الأطفال فى مصر ، وبالرغم من تأكيد الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والقانون المصرى على الحق الكامل للرجل والمرأة فى الزواج عند بلوغ الثامنة عشره إلا أن هناك أكثر من 117.2 ألف طفل فى عمر من 10 إلى 17 عاما متزوجون ويحملون صفة "زوج أو زوجة" ويصل الأمر أن هناك بين هؤلاء الأطفال المتزوجين أرامل ومطلقون، بحسب جهاز التعبئة العامة والإحصاء.

أصدر جهاز الإحصاء بيانا رسميا يوضح احتلال محافظات الصعيد على أكبر عدد لحالات زواج القاصرات، بنحو 59 ألف حالة من إجمالى حالات الزواج المبكر فى مصر، تلاه بفارق طفيف إقليم وجه بحرى، والذى بلغ عدد حالات الزواج المبكر به 49.7 ألف حالة، فى حين جاءت محافظات الحدود الأقل عددا بـ 1771 حالة فقط.

ووضح جهاز الإحصاءأن هناك علاقة طردية بين نسبة المتزوجين والفئة العمرية، فكلما زاد العمر، ارتفعت نسبة الزواج "مبكرا"، بمعنى أن الفئة العمرية من 16-17 عام هى الأعلى فى عدد المتزوجين بنسبة 94.2% من إجمالى حالات الزواج فى هذا العمر، فى حين يوجد 5.8% من أصحاب تلك الفئة العمرية مطلقين وأرامل أو فى حالة عقد قران.

وطبقًا لجهاز الاحصاء سجلت الفئة العمرية من 16 إلى 17 عاما، أعلى أعداد حالات الزواج المبكر فى مصر، مقارنة بالفئات العمرية الأخرى، حيث بلغ عدد زواج القاصرات فى تلك الفئة نحو 99.6 ألف حالة زواج من إجمالى حالات الزواج المبكر "117.2 ألف حالة"، تلاها من حيث العدد، الفئة العمرية من 14 إلى 15 بـ 14.2 ألف حالة، أما فى الفئة العمرية من 12 إلى 13، بلغ العدد 2047 حالة.

ومن جانبه أشاد رضا الدنبوقى إن بمشروع قانون الطفل واضافة فصل رابع تحت عنوان حظر زواج الاطفال.

وأضاف الدنبوقى لصدى البلد أن مشروع القانون يتضمن مادة تنص صراحة علي عقوبه جنائية وهي الحبس سنه لكل من زوج أو شارك في زواج طفل أو طفله لم يبلغ الثامنة عشره من عمره وقت الزواج ويعاقب بذات العقوبة كل شخص حرر عقد زواج وهو يعلم أن احد طرفيه لم يبلغ السن المحدده وتأكيده علي عدم تفاقم ذلك الجرم تأكيد واحترام لقدسية النص ولتجريم الزواج العرفي وهو ما ينادي به المجتمع المدني من سنوات.
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