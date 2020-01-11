برلماني يطالب الحكومة بالاستفادة من جامعة القاهرة فى حل المشكلات

وجه النائب محمد هانى الحناوى عضو مجلس النواب التحية والتقدير والتهنئة للدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ولجميع القيادات واعضاء هيئة التدريس والعاملين والطالبات والطلاب بهذه الجامعة العريقة بعد تاكيد تقرير رئاسة مجلس الوزراء حول منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال شهر ديسمبر الماضي بتحقيق جامعة القاهرة نسب إنجاز عالية في حسم الشكاوى الموجهة لها من خلال استقبال الشكاوى والطلبات والالتماسات المُقدمة وفحصها والتفاعل معها، وفقًا لضوابط فحص ومراجعة الشكاوى وتوجيهها للجهات والإدارات المختصة، للبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أسبابها والتحقيق فيها.



وتساءل " الحناوى " فى بيان له اصدره اليوم لماذا لاتستعين باقى الجامعات المصرية الحكومية والخاصة ومختلف مؤسسات الدولة بتجربة جامعة القاهرة فى تلقى وحسم الشكاوى التى تصل اليها من مختلف الجهات ومن المواطنين.



وطالب النائب بالعمل في تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وإضفاء قواعد الشفافية والعدالة لمنظومة العمل بجميع الوزارات والمحافظات ومؤسسات الدولة التنفيذية لرصد الشكاوى والرد على أصحابها مع ايجاد حلول واقعية لها بما يساهم في تحسين وتطوير أداء الدولاب الحكومى وضمان أعلى درجات الجودة في تقديم خدماتها ولفت النائب محمد هانى الحناوى ان نجاح حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء سيعمل على تخفيف الاعباء عن اعضاء مجلس النواب فى حمل الطلبات الخاصة بشكاوى المواطنين لتقديمها الى الوزراء والمحافظين وغيرهم من المسئولين بالحكومة.



وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد استعرض تقريرًا أعدته منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، تضمن أعلى الوزارات والمحافظات والجامعات استقبالًا وتعاملًا مع شكاوى وطلبات والتماسات المواطنين، وتفاعلًا معها خلال شهر ديسمبر الماضي، لرصد أعداد الشكاوى وطلبات الاستغاثة من المواطنين، وآليات الاستجابة لها من مختلف الجهات الحكومية، وذلك لتيسير سبل تواصل المواطنين مع الحكومة، وتلقي ورصد الشكاوى، وسرعة التعامل معها.